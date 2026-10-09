Aprilia arranca con un 1-2-3 en la FP1 del GP de Indonesia de MotoGP

La sesión comenzó con más de media hora de retraso debido a varias banderas rojas en Moto2, incluida una larga de 25 minutos por problemas de conectividad que afectaban a la sala de los comisarios de carrera y al cronometraje.

Cuando la sesión por fin pudo comenzar, las condiciones eran muy similares a las de la mañana, con una temperatura ambiente de 29°C y de 58°C en la pista. Ya líder por la mañana, Marco Bezzecchi se situó rápidamente en cabeza. También caído por la mañana, Fermín Aldeguer se fue al suelo en la curva 17.

Raúl Fernández y Marco Bezzecchi se intercambiaron varias veces la primera posición en la primera parte de la sesión. La última palabra fue para el piloto de Trackhouse, por delante del representante del equipo oficial. Fabio Quartararo cerró su primer relevo en la tercera posición, tras haber usado el neumático blando, mientras que los dos líderes llevaban el medio. Marc Márquez era quinto y Jorge Martín noveno, por delante de Pecco Bagnaia. Johann Zarco ocupaba una lejana 20ª plaza.

Los pilotos dividieron después sus elecciones entre neumático blando y neumático medio en la parte trasera para realizar evaluaciones de largo recorrido de cara a las dos carreras. Las mejoras se hicieron más escasas, pero a mitad de sesión, Fabio Di Giannantonio tomó la cabeza, con dos neumáticos blandos en su moto. Fernández recuperó el mando unos minutos más tarde, también con dos neumáticos blandos en su Aprilia.

Fabio Quartararo, por su parte, sufrió una caída poco habitual. El francés cayó sobre el lado izquierdo y, sobre todo, dio varias vueltas en la grava. Se levantó sin lesiones aparentes, pero parecía aturdido. Pudo reanudar sus ensayos más tarde en la sesión.

Tras esta caída, Fermín Aldeguer estorbó a Franco Morbidelli... que manifestó de forma muy ostensible su descontento, después de haber sido él mismo sancionado a menudo por incidentes de este tipo. Dirección de carrera abrió una investigación.

El último cuarto de hora tomó, como de costumbre, tintes de preclasificación. Enea Bastianini se cayó en la misma curva que Quartararo, pero sin las cabriolas en la grava. Corrió inmediatamente hacia un scooter para regresar a su garaje y volver a salir.

Fernández mejoró ligeramente su crono y Márquez subió a la segunda posición acto seguido. Mientras tanto, las desventuras de Aldeguer continuaban con un problema técnico que le obligó a detenerse en pista.

A ocho minutos de la bandera a cuadros, Fernández confirmó su ventaja batiendo el récord de la pista. ¡Márquez quedaba relegado a siete décimas! Una diferencia considerable que permitió a Bezzecchi intercalarse, aunque quedándose a 0"473 del líder.

Antes del último relevo de los pilotos, los favoritos estaban todos en el top 10, sinónimo de Q2 asegurada desde este viernes.

Caídas, banderas amarillas

Quartararo incluso logró una buena quinta posición, que tranquilizó sobre su estado. Bagnaia era solo 15º, Álex Márquez 17º y Zarco seguía retrasado, en la 18ª plaza. Su compañero de equipo, Diogo Moreira, perdió toda opción de Q2 con una caída en la curva 11.

Álex Márquez entró en el top 10, pero se cayó en la curva 16 en la vuelta siguiente. Álex Rins se cayó a su vez en la última curva, y luego Enea Bastianini en la curva 16. Esta sucesión de banderas amarillas impidió a numerosos pilotos mejorar sus cronos.

En el último minuto de la sesión, Bagnaia subió a la novena posición, mientras que Ogura salió del top 10 y no logró volver a entrar. Las posiciones no cambiaron en cabeza de la clasificación.

Fernández concluyó la sesión en cabeza, por delante de Bezzecchi y Martín. Detrás de este triplete de Aprilia, el primer perseguidor no fue un piloto Ducati sino Pedro Acosta, cuarto por delante de Marc Márquez, Di Giannantonio, Quartararo y Álex Márquez. Morbidelli y Bagnaia completaron el top 10. Ogura, 13º, no estuvo a la altura y deberá disputar la Q1, donde se enfrentará en particular a Zarco, autor del 18º tiempo.