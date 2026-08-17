Aprilia segura de que Ducati va a reaccionar en MotoGP: "No nos vamos a dejar llevar"

Aprilia difícilmente podía esperar algo mejor en Silverstone. El Gran Premio de Gran Bretaña era desde hacía tiempo una ocasión que no se podía desaprovechar, ya que el antiguo aeródromo estaba hecho a la medida de las características de las RS-GP. Los pilotos hicieron el resto, regalando al constructor de Noale un fin de semana de ensueño, desde la primera fila monopolizada hasta los tripletes en las dos carreras.

Jorge Martín y Raúl Fernández se repartieron las victorias y el campeón del mundo de 2024 se escapó en el campeonato. Mientras los dos españoles brillaban, el verdadero héroe del fin de semana probablemente fue Marco Bezzecchi, recién recuperado de una doble operación en la clavícula izquierda y la rodilla izquierda, y que salía de uno de los periodos más difíciles de su carrera, para acabar logrando dos terceros puestos apretando los dientes.

El clan Aprilia necesitaba este repunte tras la secuencia que había precedido al parón veraniego, con las tres victorias en cuatro Grandes Premios de Marc Márquez, gracias a las cuales había recortado una desventaja de 104 puntos para situarse a 18 unidades del liderato. Massimo Rivola saborea el momento, pero no se deja llevar.

"Después del mes previo al parón veraniego, necesitábamos un buen resultado", reconoció el director general de Aprilia Racing al micrófono de Sky Sport MotoGP de Italia. "Las dos jornadas del sábado y el domingo llegaron en el momento justo."

"Sobre todo para Marco, sinceramente no sé cómo consiguió terminar la carrera, viendo que le costaba caminar después del warm-up. Demostró un inmenso coraje, y era exactamente lo que hacía falta."

Aprilia tuvo un gran fin de semana en Silverstone. Photo by: Aprilia Racing

"También fue un placer volver a ver a Jorge en buena forma física y con cierta confianza en su moto. Trackhouse volvió a rendir muy bien, esta vez con Raúl. Estoy muy contento, pero está claro que era un circuito favorable para nosotros, así que no vamos a dejarnos llevar."

Las dos últimas victorias de Aprilia en carrera principal las han conseguido los pilotos de Trackhouse, Ai Ogura en Assen y Fernández en Silverstone, pero Rivola no hace una distinción real entre los equipos.

"La prioridad es llevar a Aprilia a la victoria como constructor, sería un acontecimiento histórico y realmente importante, porque todos los habitantes de Noale lo merecen, del primero al último, sea quien sea el vencedor. Luego, por supuesto, tenemos un equipo de fábrica y, si me preguntas a quién prefiero ver ganar, diré que a uno de nuestros dos pilotos. Pero la prioridad es que gane Aprilia."

Un duelo italiano que le encanta a Rivola

Aprilia y Ducati han vivido muchos altibajos en estos 12 primeros Grandes Premios. Rivola prefiere por tanto evitar pensar en el campeonato, aunque por el momento la marca italiana ocupa las tres primeras posiciones, con Martín por delante de Bezzecchi y Ogura, mientras que Márquez sufrió en Silverstone. Una vez más, la prudencia es lo que prima para Rivola.

"Dado que aún quedan 370 puntos en juego, es mejor no mirar la clasificación y centrarse en el trabajo del día a día, es decir, en la próxima carrera [el GP de Aragón], donde Márquez ha dominado en el pasado, aunque aquí lo vi con más dificultades. Pero la Ducati estaba ahí, porque si Álex hubiera salido delante, habría subido fácilmente al podio: iba por delante de Marco y luego cometió un pequeño error."

"Creo, por tanto, que hay circuitos en los que somos ligeramente favoritos, otros en los que lo son ellos, pero también circuitos que a algunos pilotos les gustan especialmente y otros menos. Para mí es magnífico, en el sentido de que dos marcas italianas se disputarán el título mundial hasta la última carrera con muchos pilotos."

Massimo Rivola, Aprilia Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El exdirector deportivo de Ferrari también está convencido de que la carrera por el desarrollo continuará, pese a la llegada de las 850cc en 2027, porque ganar el último título de la historia de las 1000cc representa un objetivo importante tanto para Ducati como para Aprilia.

"No creo que no vayan a traer ninguna novedad este año. Nosotros hemos traído aquí y espero que Ducati haga lo mismo. Después de las últimas temporadas en particular, que han dominado, no creo que quieran dejar escapar este campeonato, que, en cierto modo, es emblemático, porque son las motos más rápidas de la historia, dado que ya no tendrán 300 caballos."

"Así que va a ser formidable y creo que, como italianos, debemos estar muy orgullosos de ello."

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