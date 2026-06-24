La respuesta de Aprilia al resurgir de Marc Márquez: "Primero, tenemos que fijarnos en nosotros mismos"

El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, dice que la marca italiana primero necesita poner su propia casa en orden antes de preocuparse por la renovada forma de Marc Márquez con la Ducati.

El vigente campeón de MotoGP, Márquez, ha reavivado su desafío por el título al ganar dos grandes premios consecutivos en Hungría y la República Checa, tras haber mostrado una notable mejora de ritmo después de someterse el mes pasado a una cirugía adicional en el hombro derecho.

El resurgimiento del español ha coincidido con un período difícil para Aprilia, en particular para su equipo oficial, con Jorge Martín provocando una gran colisión múltiple en Balaton Park y Marco Bezzecchi recibiendo una sanción de una carrera en Brno por abofetear a un comisario.

Preguntado sobre si le preocupaban más los errores frecuentes de los pilotos de Aprilia o el regreso a la forma de Márquez, Rivola dijo: "Ante todo, creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Creo que estamos preocupados, si se me permite decirlo, por Marc Márquez desde la primera carrera. Creo que Marc es una amenaza y Ducati está haciendo un gran trabajo, así que felicitaciones para ellos.

"Creo que tenemos que arreglar nuestros últimos fines de semana. Entonces podremos volver a ser competitivos, como demostró Ai Ogura este fin de semana."

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Aprilia emergió como la nueva referencia de MotoGP a comienzos de 2026, ganando cuatro de los primeros cinco grandes premios de forma dominante.

Sin embargo, Ducati ha reducido considerablemente la brecha desde que el campeonato se trasladó a Europa a finales de abril, con Alex Márquez, Fabio di Giannantonio y Marc Márquez logrando victorias a bordo de la GP26.

De cara al GP de los Países Bajos de este fin de semana en Assen, Aprilia mantiene solo una estrecha ventaja de cinco puntos sobre Ducati en la clasificación de fabricantes, mientras que su dominio tanto en la clasificación de pilotos como en la de equipos también se ha debilitado considerablemente.

A pesar de dos fines de semana difíciles en Balaton y Brno, Rivola insiste en que el equipo debe mantenerse concentrado, citando el segundo puesto de Ai Ogura con el Trackhouse como motivo para el optimismo.

"Como siempre digo, cuando las cosas van bien, no somos superestrellas, y cuando van mal, no somos idiotas," bromeó Rivola.

"Simplemente tenemos que seguir trabajando sin prestar demasiada atención a la clasificación. Creo que tenemos una moto competitiva y un grupo de pilotos muy fuerte. Ai Ogura volvió a demostrarlo el domingo.

"Al mismo tiempo, tenemos que dar crédito a nuestros rivales: Ducati ha dado un salto adelante significativo, independientemente de nuestras desgracias. Márquez era una amenaza incluso cuando no estaba en su mejor forma; ahora que ha vuelto a estar en forma, es aún más intimidante."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola admitió que ser aspirante al título crea problemas adicionales tanto dentro como fuera de la pista, pero insiste en que no lo querría de otra manera.

Preguntado sobre cómo manejaría la situación interna en Aprilia, añadió: "Cuando luchas por algo importante, es inevitable que la tensión aumente. En cierto modo, me alegra que sea así.

"Creo que incluso yo, en mi función, tengo margen de mejora en lo que respecta a gestionar a los pilotos. Pero prefiero tener pilotos reales, personas reales, que reaccionan emocionalmente. Obviamente, condeno lo que ocurrió [con Bezzecchi], y quiero que mis palabras se interpreten correctamente. Esa reacción estuvo mal.

"Pero al mismo tiempo, estos son los pilotos que aportan ese algo extra. Ponen el corazón en ello, no solo la cabeza. Y me encanta este tipo de piloto, aunque en este caso el comportamiento sea absolutamente reprobable."

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