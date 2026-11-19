MotoGP GP de Portugal
“Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex
Alex Márquez habla sobre la inminente consagración de su hermano por el título en MotoGP y su espíritu de lucha tras sus más recientes problemas de lesión
Rachit Thukral
Publicado: 19 nov 2026, 19:03
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Alex Márquez cree que Aprilia está al borde de perder el título de MotoGP 2026 porque se enfrentó a Marc Márquez, al sostener que ningún piloto que no fuera su hermano podría haber remontado una desventaja tan grande en el campeonato.
El piloto oficial de Ducati, Márquez, podría sellar su 10° título mundial y su octava corona en la categoría reina en el Gran Premio de Portugal de este fin de semana, con el dúo de Aprilia formado por Jorge Martín y Marco Bezzecchi aferrándose apenas a sus opciones.
El piloto de 33 años necesita superar a Martín por apenas dos puntos en la carrera sprint de Portimao para asegurarse la corona y extender la racha ganadora de Ducati en MotoGP.
Si logra esa hazaña, habrá completado una notable recuperación desde el verano, después de haber llegado a estar a 102 puntos del líder del campeonato tras el Gran Premio de Italia de mayo.
Con siete victorias en grandes premios en las últimas 13 rondas, incluidos cinco dobletes sprint/domingo, Márquez dio vuelta la pelea por el título con un cambio de 162 puntos.
Al hablar sobre la notable remontada de su hermano, el piloto de Gresini, Alex, dijo que habría sido "imposible" para cualquier otro piloto recuperarse de una desventaja así y vencer al dúo de Aprilia por el título.
"Aprilia perdió el campeonato. Perdieron el campeonato porque estaban contra Marc Márquez. Si no, es imposible recuperar 102 puntos, incluso 162 puntos, porque ahora está 60 por delante", dijo el menor de los Márquez.
"Así que Aprilia perdió el campeonato, o parece que puede perder el campeonato, pero porque pelea contra Marc. Si no, [contra otro rival], es imposible. Así que eso es algo realmente bonito".
Marc Marquez, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Alex recordó cómo su hermano mayor siguió adelante con su regreso en el Gran Premio de Italia después de someterse a otra cirugía en su castigado hombro derecho, una decisión que siente que ahora ha quedado justificada.
"Recuerdo la conversación que tuve con él en Mugello. Antes de Mugello, me dijo: 'Voy a ir a Mugello'. Le pregunté: '¿Por qué?'.
"Él respondió: 'Porque necesito sumar algunos puntos si quiero pelear por el título'.
"Tenía razón. En ese momento, fijó ese objetivo. Y cuando Marc se mete un objetivo en la cabeza, va por él".
Marc Márquez ha adoptado una actitud más seria durante la temporada 2026 de MotoGP, aparentemente eliminando todas las distracciones posibles para conservar energía y compensar sus limitaciones físicas.
El vigente campeón del mundo se ha frenado repetidamente a la hora de celebrar victorias en carreras sprint este año por la misma razón, con las cámaras captándolo a menudo apartado de los demás en el podio.
Sin embargo, Alex negó que Marc no haya estado disfrutando la temporada 2026.
"Si lo comparas con el año pasado, es difícil comparar. Estábamos juntos [en el podio]. Así que si lo comparas con eso, verás a Marc un poco menos emocionado. Pero está realmente concentrado.
"Desde fuera, quizá no ves a Marc disfrutando, pero está disfrutando mucho. Le encanta correr así".
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