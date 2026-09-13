La Aprilia se vuelve blanca en Misano, con una decoración en homenaje a Gilles Villeneuve

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Las Aprilia lucen colores especiales este domingo en Misano, abandonando brevemente el negro por el blanco. La marca italiana ha presentado una decoración llamada "Perla Bianca", inspirada en Vespa, que forma parte del mismo grupo, pero también en Gilles Villeneuve.

¿Cuál es el vínculo? En 1981, Gilles Villeneuve ganó el GP de Mónaco con un mono blanco. El logotipo "Piaggio Vespa" estaba presente en su mono. La decoración de este domingo revive esos colores y rinde homenaje a los 80 años de Vespa, así como al piloto de F1.

Los monos de Marco Bezzecchi y Jorge Martín se inspiran en ese mono blanco, y los miembros del equipo Aprilia llevarán indumentaria blanca. El mono de Villeneuve, por su parte, estará expuesto en el exterior del garaje de Aprilia.

"Para los 80 años de Vespa, un icono que ha atravesado generaciones y que todavía hoy representa un símbolo reconocido en todo el mundo, habríamos faltado a nuestro deber si no hubiéramos celebrado el vínculo con Gilles Villeneuve, uno de los pilotos más queridos de la historia de la Fórmula 1", declaró Massimo Rivola, el jefe de Aprilia Racing.

"Gilles hizo que millones de aficionados se enamoraran de su talento, al igual que Vespa se ganó el corazón de millones de personas."

"Hacer renacer este recuerdo en Misano para nuestra carrera de casa es una forma de celebrar dos iconos que, aunque proceden de mundos distintos, dejaron una huella indeleble en la historia y en el imaginario colectivo de millones de personas."

La livrée Vespa en hommage à Gilles Villeneuve d'Aprilia à Misano. Photo de: Aprilia Racing

"También hay una bonita coincidencia con el Gran Premio de España en Madrid de Fórmula 1 este fin de semana. Fue precisamente en Jarama, en 1981, donde Gilles Villeneuve logró su última victoria, el año del mono que hemos elegido reinterpretar."

Las Aprilia no serán las únicas máquinas que se vestirán de blanco este domingo, ya que Gresini ha decidido recuperar la decoración de las motos pilotadas por Marco Simoncelli en MotoGP.