Aprilia se enfrenta ahora mismo a su mayor desafío, y Marquez es solo una parte de él

Pilotos eliminándose entre sí. Pilotos empujando a los directores de equipo. Jefes de equipo agitando el dedo a otros jefes de equipo. Pilotos abofeteando a los comisarios. Relaciones enfriándose. La suma de puntos estancándose.

Con todo lo que ha ocurrido en los últimos cuatro fines de semana de carreras, Aprilia parece estar implosionando. A pesar del feliz interludio que supuso dominar su carrera de casa en Italia, 'crisis' no parece una palabra demasiado fuerte para su situación actual.

Al comienzo de la temporada, Aprilia y Marco Bezzecchi parecían escaparse con el campeonato mundial de este año. Y cuando Jorge Martín lideró un triplete en el podio en Francia, con Marc Márquez en la mesa de operaciones, parecía que el mayor problema al que se enfrentaría la fábrica sería evitar que sus pilotos chocaran entre sí.

Pero ese problema exacto ha asomado la cabeza, antes incluso de lo que los mayores pesimistas entre los aficionados de Aprilia podrían haber predicho. Empezó una semana después de Le Mans, cuando el piloto satélite de Trackhouse, Raul Fernandez, se llevó por delante a Martín. Un catalizador catalán para dos acalorados enfrentamientos: Martín contra Paolo Bonora, y Massimo Rivola contra Davide Brivio.

Recuerden esa historia de fondo de Rivola contra Brivio. En ese momento ya se sabía que el jefe de Trackhouse, Brivio, estaba cambiando de bando a Honda para 2027, un movimiento que no parece haber sentado bien en Aprilia. Cuando Francesco Guidotti was announced as Trackhouse team manager with immediate effect at Brno last weekend, se notó que Brivio no aparecía en absoluto en el comunicado de prensa.

La fiesta completamente Aprilia en Mugello sugirió que el barco se había enderezado después de lo que fue, en muchos niveles, un fin de semana atípico en Barcelona. ¡Ay! Lo peor estaba por llegar cuando el grupo empezó a descontrolarse en Hungría y Chequia.

Martín provocó el choque múltiple en la curva 1, recibió una reprimenda de su jefe de equipo y una penalización de doble vuelta larga como castigo. Photo by: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Balaton vio un incidente con repercusiones mucho mayores que el de Barcelona, ya que Martín arruinó las carreras de Bezzecchi y Fernandez en la primera curva. Bezzecchi resultó herido, aunque no de gravedad, mientras Rivola no hizo ningún intento por ocultar su disgusto por el papel de Martín en el costoso accidente.

Al menos no hubo enfrentamientos físicos en Hungría... pero eso cambió en Brno. Bezzecchi parecía llegar al fin de semana un poco de mal humor. Primero, todavía tenía dolor por el accidente en Balaton. Luego, cuando le preguntaron por el ambiente en el garaje, su respuesta de una sola palabra para cortar la pregunta fue un claro indicio de que seguía muy molesto con Martín.

Cuando Bezzecchi la perdió en la penúltima vuelta del sprint checo, fue el regreso de un problema que él creía haber resuelto. Se había ido al suelo en tres de los primeros sprints de la temporada, pero eso había sido hace tiempo. Ahora, además de todo lo demás, el hábito de caerse los sábados había vuelto. Y fue un desafortunado comisario quien soportó la peor parte de toda esa frustración acumulada.

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Tener que sentarse en la silla del castigado el domingo significó cero puntos para Bezzecchi. Y tampoco hubo muchos para Martín, mientras cumplía una doble long lap de penitencia por su error en Hungría. Mientras tanto, Márquez se dio un festín, reduciendo la desventaja con Bezzecchi de 72 a 40 puntos durante el fin de semana.

Si Aprilia termina ganando títulos esta temporada, será porque hizo algo bien inmediatamente después del Gran Premio de la República Checa. Este es el momento

Las autodestrucciones en Hungría y Chequia, junto con el regreso de Márquez a su forma habitual, han dejado la cómoda escapada de Aprilia en el campeonato como un mero sueño. Y esa es solo la situación de puntos. Si las relaciones de trabajo se han ido fracturando, eso podría resultar mucho más grave para una lucha por el título.

¿La buena noticia para Aprilia? Sigue liderando los tres campeonatos. Sigue siendo primera y segunda en la batalla de pilotos, con Bezzecchi y Martín encabezando el grupo. Sigue teniendo la mejor moto de la parrilla, aunque ahora eso puede ser un honor compartido con la Ducati GP26. Y, al menos en teoría, el Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana es un nuevo comienzo.

Pero está claro que si Aprilia termina ganando títulos esta temporada, será porque hizo algo bien inmediatamente después del Gran Premio de la República Checa. Este es el momento. O bien las cosas pueden desmoronarse por completo, o se hace algo para detener la hemorragia. Si hay cabezas frías en la casa de Noale, sabrán que nadie puede ganar el campeonato a estas alturas cuando el ecuador aún está a dos rondas de distancia. Pero definitivamente pueden quedar fuera de él si siguen cometiendo errores.

Bezzecchi y Aprilia han visto reducidas sus respectivas ventajas en el campeonato, pero aún mantienen una ventaja vital.

¿Puede Aprilia volver al buen camino?

Si Aprilia puede recuperarse del golpe de perder un control tan firme sobre la lucha por el título, y manejar la incomodidad de que Márquez vaya recortando su ventaja, entonces una victoria por el título sería aún más dulce. De hecho, sería una historia mucho mejor que arrasar sin oposición.

Pero, ¿hay alguna prueba de que pueda escribir esa historia? Esta es una situación inusual en la que la crisis parece más humana que técnica. Que Aprilia esté perdiendo puntos de una forma tan dramática se debe principalmente a que las personas están desbordándose y a errores humanos más que a lo mecánico.

Después de Barcelona, hubo conversaciones decisivas (posiblemente exageradas) entre todos los actores clave de la fábrica y los equipos Trackhouse. Y cuando Mugello fue tan bien, las primeras señales indicaban que esto había funcionado. Todo el mundo volvía a remar en la misma dirección; los pilotos se comportaron y trajeron sus puntos a casa. Pero lo que ocurrió en los dos siguientes fines de semana seguramente exige otra intervención.

Todas las miradas están puestas en Rivola, cuyo trabajo será gestionar la situación a nivel humano hasta convertirla en algo que reactive la máquina de sumar puntos a tiempo para Assen. Ya ha hecho un buen trabajo en su etapa, y recibió gran parte del mérito por gestionar la batalla contractual de Martín el año pasado mientras mantenía intactas las relaciones. Hasta hace poco, ese ambiente de familia feliz parecía inquebrantable. Ahora, Rivola puede tener un desafío aún mayor entre manos.

En la pista, Márquez es el peligro claro y presente. Su Ducati oficial tiene experiencia ganando múltiples títulos de MotoGP, mientras que Aprilia apenas se ha acostumbrado a ganar carreras con regularidad. Depende de Rivola rechazar cualquier sensación de fatalidad dentro de las filas. Necesita recordar a todos los implicados que Aprilia ha ganado multitud de luchas por títulos mundiales a lo largo de su historia, solo que no en la categoría reina.

Gestionar a los pilotos es el desafío más delicado e intrigante para la dirección del equipo. En este momento, Bezzecchi no parece tener la confianza de un campeón del mundo en ciernes. Puede que vaya líder, pero sus payasadas en la grava señalan a un hombre que siente la presión más de lo que deja ver. Luego está Martín. Si no puede pilotar constantemente como el campeón que es, entonces al menos tiene que mantenerse al margen y llevarse puntos a casa.

Rivola must pull all of Aprilia together to stabilise its season Photo by: Aprilia Racing

Cómo gestione Rivola a sus pilotos será un capítulo de lo más intrigante en su autobiografía, y podría ser decisivo para dónde acaben los títulos esta temporada.

La relación de la fábrica con Trackhouse también es crítica. Es mucho pensar que Ai Ogura y Fernandez puedan reemplazar a los chicos del equipo oficial como aspirantes al título, pero ambos son vitales en términos de quitarles puntos a los rivales. Como mostró Ogura en Brno, también pueden mantener el ánimo de Aprilia cuando las cosas van mal para la fábrica, demostrando que no hay nada malo en la moto. Sus datos también son cruciales para el esfuerzo global.

Con eso en mente, los aficionados de Aprilia solo pueden esperar que la llegada de Guidotti a Trackhouse ayude a suavizar cualquier aspereza causada por los planes de salida de Brivio.

Después del parón, Márquez cree que realmente estará en "modo ataque"

El aspecto técnico realmente parece bastante simple en comparación con el aspecto mental. Los equipos de arriba abajo de la parrilla están volcando recursos en 2027. El test de Brno del lunes trató sobre las motos del próximo año, no las de este. No se espera que cambie mucho en lo que respecta al rendimiento relativo de las motos a medida que se desarrolla esta temporada. Dicho esto, Aprilia sabe que esta es su mejor oportunidad de romper su sequía de títulos en MotoGP. Puede que sea prudente poner todo lo que pueda en este año, aunque eso tenga un efecto en cadena para 2027.

Pero primero lo primero: Bezzecchi y Martín necesitan sumar puntos en ambas carreras en Assen. Sin tonterías, sin excusas. Lo mismo vale para el Gran Premio de Alemania que viene después. Aunque es demasiado pronto para que Aprilia entre en modo de preservar el liderato durante el resto de la temporada, el énfasis para el próximo par de rondas sí debe ir en esa dirección. Es psicológicamente importante que al menos uno de los pilotos siga liderando cuando llegue el parón veraniego. Y eso debería hacerse fácilmente siempre que no haya una repetición de las implosiones centroeuropeas.

Después del parón, Márquez cree que realmente estará en "modo ataque". Una perspectiva realmente aterradora, pero al menos hay tiempo para que Aprilia se calme y se prepare para la embestida. Lo que no puede permitirse son más desastres a corto plazo. Porque provocar un par más de esos ahora probablemente hará que la campaña sea imposible de salvar.

Aprilia sabe que Márquez se hará más fuerte a medida que avance el año, por lo que necesita mejorar su preparación para la lucha por el título. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images