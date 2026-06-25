El jefe de Aprilia explica por qué eligió a Bagnaia para la era de 850cc en MotoGP

El jueves, Aprilia anunció oficialmente que firmó a Francesco Bagnaia con un contrato de cuatro años para reemplazar a Jorge Martín, quien está preparado para pasar a Yamaha en 2027.

Con la llegada de Bagnaia el próximo año, Aprilia tendrá una alineación completamente italiana en 2027, con Marco Bezzecchi ya comprometido con el equipo a largo plazo.

Con el tricampeón del mundo Bagnaia, el jefe de Aprilia, Massimo Rivola, vio una gran oportunidad y no dudó ni un segundo en aprovecharla.

Esto significa que los graduados de VR46 Bagnaia y Bezzecchi no solo seguirán entrenando juntos, sino que también defenderán la misma marca y colores en la categoría reina a partir del próximo año.

En una entrevista con Motorsport.com, Rivola explicó por qué Aprilia eligió a Bagnaia como compañero de equipo de Bezzecchi para 2027.

"Tener a un múltiple campeón del mundo es sin duda una oportunidad," dijo. "El hecho de que nos haya elegido es definitivamente una fuente de motivación, y el hecho de que entrene todos los días con Marco también es una señal de la confianza que tiene en nosotros, viendo lo que Marco ha logrado.

"Creo que en la mente de [Bagnaia] puede estar diciéndose: 'si consiguieron llevar a Marco a un nivel tan alto, podrán hacer lo mismo conmigo'. Es fantástico que exista este mensaje. Además, tener a dos italianos, siendo realmente excepcional, y poder mostrar con orgullo nuestra bandera en una moto negra es una enorme motivación."

Aprilia ya ha completado varias temporadas con dos pilotos de primer nivel. Rivola no tiene dudas sobre emparejar a dos figuras de nivel A en el equipo, insistiendo en que es mejor tener dos superestrellas que dos pilotos que quizá se lleven bien pero sean más lentos en pista.

"Cómo se llevarán dos gallos en el mismo gallinero, ya lo veremos. Prefiero trabajar con campeones, con caballos pura sangre antes que con burros," dijo Rivola.

"Dicho esto, honestamente ya hemos tenido pura sangres porque nuestra experiencia con Martín nos mostró a un piloto con una explosividad increíble — quizá incluso demasiada, hasta el punto de que no pudo gestionar plenamente la emoción de unirse a nosotros como campeón del mundo.

"Debo decir que hay una gran motivación. Tenemos un enorme desafío por delante. También creo que Pecco ha mostrado valentía porque, más allá del factor VR46 y de las batallas diarias de entrenamiento con Bezzecchi, también hay un deseo de redención dentro de él. Creo que si nos eligió es porque cree que puede vencer a quienes —no digo que lo rechazaran— pero prefirieron a otros pilotos antes que a él, a pesar de que fue el piloto que les devolvió el campeonato del mundo.

"También renunció a salarios más altos que ofrecían los fabricantes japoneses. Así que, bienvenido a bordo. Será una oportunidad para nosotros, y no tengo ninguna duda de que la aprovecharemos al máximo.”

Pecco Bagnaia, Ducati

La capacidad de Aprilia para revivir pilotos: ¿puede hacer lo mismo con Bagnaia?

La oportunidad de hablar con Rivola era demasiado buena como para dejarla pasar sin reflexionar sobre lo que Aprilia ha logrado conseguir a lo largo de los años —y lo que ahora también se le pedirá que haga con Bagnaia: ayudar a un piloto talentoso a recuperar su mejor forma durante un período difícil.

"Mira el ejemplo de Maverick [Vinales]," dijo Rivola. "Fue increíble. Un piloto que lo perdió por completo en su equipo anterior (Yamaha) terminó ganando —y ganando brillantemente— una carrera fantástica en Austin, que sigue siendo una de las mejores cosas que hemos visto en los últimos años. Bezzecchi también ha progresado enormemente."

Aprilia y Martín no han disfrutado de la mejor relación en algunos momentos. A mediados del año pasado, él intentó liberarse de su contrato con Aprilia mientras estaba apartado por lesión.

El español finalmente aceptó cumplir su contrato y ha regresado con fuerza en pista, dominando el fin de semana del GP de Francia para meterse de lleno en la lucha por el título.

"Mira también a Martín: llegó a Aprilia como campeón del mundo, pero después de atravesar una temporada como la que ha tenido, verlo recuperar esa confianza sin negar lo que pudo haber sido una reacción instintiva por su parte —que era completamente comprensible y justificada, considerando la asociación que su mente pudo haber hecho entre nosotros, nuestra moto y el dolor que estaba atravesando— verlo así hoy es muy alentador," dijo Rivola.

"Digamos que, hasta ahora, hemos hecho un trabajo bastante bueno con los pilotos. La parte más difícil, sin embargo, aún está por delante de nosotros este año.”