Aprilia encontró la fórmula para evitar los errores de Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha pasado por emociones muy contrastadas en los últimos meses. El piloto de Aprilia era el hombre fuerte del inicio de temporada, con tres victorias consecutivas para comenzar el campeonato y luego otra en Mugello, aunque los sprints seguían siendo una debilidad.

La temporada de Bezzecchi descarriló con fuertes caídas en Balaton Park, Assen y Sachsenring, donde tuvo que causar baja debido a lesiones en el hombro y la rodilla. También se perdió la carrera de Brno tras ser suspendido por golpear a un comisario de carrera.

"Fue duro", reconoció Bezzecchi en Silverstone, antes de enumerar sus dificultades: "Después de Mugello, en Balaton el fin de semana empezó de una forma fantástica. Era bastante competitivo, aunque me costaba, y en el sprint hice una salida muy, muy buena y eso me permitió luchar y subir al podio. En carrera, con el error de la salida y la fuerte caída, ya tuve una pequeña lesión."

"Después, las cosas fueron un poco más difíciles, cometí un error en Brno, tuve una caída muy fuerte en Assen, que fue muy dolorosa físicamente: solo tenía una costilla rota, pero todo mi cuerpo estaba destrozado. Luego en Sachsenring era competitivo, pero otro error acabó en una doble lesión. No fue un buen periodo."

Marco Bezzecchi mejoró en Silverstone. Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Bezzecchi pasó del primer al cuarto puesto del campeonato antes de recuperarse en Silverstone, el lugar de su primera victoria con Aprilia hace un año. Todavía muy mermado físicamente, logró la tercera posición en las dos carreras en Gran Bretaña, lo que le permitió volver a subir al segundo puesto en la lucha por el título. Resultados muy emotivos para Bezzecchi, que se alegró del apoyo que recibió en los momentos más complicados.

"Entré en un periodo un poco difícil después de Mugello, pero nunca dejé de trabajar. Mi equipo desempeñó un papel crucial en este periodo porque me apoyaron enormemente. Mi familia, mis amigos, toda la Academy (de Valentino Rossi), y realmente mi equipo hicieron cosas increíbles, sobre todo este fin de semana porque su trabajo fue una locura."

"Me apoyaron durante las dificultades que atravesé este fin de semana con el hombro, se quedaron hasta tarde en el garaje para esperarme después de todo lo que tenía que hacer para recuperarme físicamente. Un esfuerzo enorme, enorme, muchas gracias a ellos. El sábado estaba emocionado, [el domingo] aún más. Estoy muy contento."

"Como he dicho, afortunadamente mi familia, mis amigos, todo el staff de la Academy, empezando por Vale, permanecieron a mi lado", subrayó Bezzecchi. "Fue un periodo difícil, estoy seguro de que [los demás pilotos] lo saben muy bien, te pasan muchas cosas por la cabeza y es difícil dejar de darle vueltas, pero cuando te pones el casco, es muy bonito."

Aprilia quiere mimar a Bezzecchi para sacar lo mejor de él

Dentro del equipo Aprilia, este apoyo se manifestó en la voluntad de devolver a Marco Bezzecchi a las buenas sensaciones. En lugar de hundirlo, el equipo quiso evitar una presión que empujaba al natural de Rimini a hacer demasiado.

"Debemos prestar atención a la gestión de la carrera larga, especialmente con Marco, para que esté más tranquilo, que no se presione, que intente estar en el juego", explicó Paolo Bonora, el director del equipo Aprilia, al sitio oficial de MotoGP.

El paso por Inglaterra le hizo bien a Marco Bezzecchi. Photo by: MotoGP Sports Entertainment Group

¿Cómo asegurarse de recuperar al Bezzecchi más competitivo? "Como acabo de decir: no creándole expectativas, no poniéndole más presión", estimó Bonora. "Hemos visto que cometió errores allí donde sintió que tenía un gran potencial, donde demostró que podía hacer los mejores tiempos y que tenía margen para gestionar."

"Probablemente intentó apretar más de lo necesario en la primera parte de las carreras. Así que tenemos que prestar atención a eso. Y es importante que él lo haya entendido, es lo más importante. Es plenamente consciente de ello y eso es muy importante para nosotros, pero especialmente para él. Me gustaría decirle que es el mismo Marco que nos gustó en Mugello, realmente el mismo, y simplemente debe prestar atención a su energía."

La ventaja de Bezzecchi en el campeonato se ha evaporado, pero sigue en la lucha por el título, con nuevas referencias según Bonora: "Es una parte de la temporada que es muy especial. Para nosotros, es una nueva temporada. Le dijimos exactamente: 'Aprovecha esta oportunidad, haz como si se tratara de un nuevo comienzo, como hicimos en la primera carrera'."