Espargaró: "Espero que ya en Jerez perdamos las concesiones"

A partir de 2016 el Mundial de MotoGP introdujo el sistema de concesiones para ayudar a los equipos en desigualdad técnica, como era entonces Ducati, o a los nuevos que iban llegando al campeonato, como Suzuki, KTM o Aprilia, un sistema que les ofrecía unas ventajas en el desarrollo de los motores y los días de ensayos privados. La norma señala que sumando seis puntos (tres por una victoria, dos por un segundo puesto y uno por un tercero) en dos años, las concesiones se pierden. Primero fue Ducati, luego Suzuki, que las recuperó y volvió a perder, el año pasado fue KTM. El único que sigue con ellas es Aprilia, que ahora mismo suma ya cinco puntos y está a solo un tercer puesto de perderlas.

Los magníficos resultados de Aleix Espargaró, que el año pasado fue tercero en Silverstone, sumando el primer podio para la casa de Noale, y que este año logró la primera victoria, en Argentina, rematando un gran inicio de curso con el tercer puesto de Portimao el pasado domingo, eso significa que un nuevo podio acabaría con esas importantes ayudas, algo que los jefes de Noala tienen previsto y, de hecho, trabajan ya como si no fueran a tenerlas.

Para Espargaró, auténtico líder en la pista del proyecto Aprilia, perder las concesiones no solo no es ningún problema, sino que lo está deseando.

"Tal vez algunos ingenieros en Noale están un poco más preocupados que yo, pero no me gustan las concesiones", mantiene el de Granollers.

"No soy estúpido, sé que este sistema nos ha ayudado, pero no me gustan en absoluto, y creo que he demostrado que estoy pilotando en un muy buen nivel y que la Aprilia RS-GP está en un buen nivel", suficiente como para ya no necesitar de ese empujón extra.

"Si no estuviéramos a un gran nivel, sería imposible hacer estos resultados. Así que a partir de ahora creo que tenemos una buena base y espero que ya en Jerez perdamos las concesiones", apunta.

En cualquier caso, de sumar el sexto punto, Aprilia perdería una parte de las concesiones automáticamente, como son las de hacer test libremente, pero mantendría hasta final de año la posibilidad de utilizar 9 motores (el resto 7) y seis wild card (el resto tres), no descartando Dorna abolir las concesiones una vez la casa italiana las pierda.

Sin presión

Lo cierto es que el paso adelante dado por Aprilia desde la mitad de la pasada temporada y, sobre todo, en el inicio de esta, le coloca ya como toda una realidad a la altura de sus rivales, por más que Aleix no se esperara estar a estas alturas del curso.

"No me lo esperaba en absoluto. Estamos en la lucha por el campeonato después de la quinta carrera, eso es seguro. Estamos a sólo tres puntos del campeón del año pasado, Fabio Quartararo", recordó.

"Así que esperaba tener un nivel alto este año, pero quizá no tanto”.

A sus 32 años, el mayor de los hermanos de Granollers está en el mejor momento de su carrera.

"Creo que estoy pilotando en un buen nivel, pero creo que también estaba a un gran nivel el año pasado".

"Pero hay que tener una moto competitiva, y este año Aprilia ha traído una moto competitiva que se adapta a mi estilo de pilotaje".

Para Espargaró, pese a su dilatada experiencia en el Mundial, es la primera vez que se ve en una de estas, algo que no le está suponiendo un problema.

"Este año he demostrado que soy fuerte con esta moto. Sinceramente, no siento presión".

"No pienso en el campeonato, estoy súper relajado, disfrutando mucho de este momento. Me ha costado mucho tiempo llegar a este punto de mi carrera".

