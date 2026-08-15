Los cuatro pilotos de la parrilla actual que nunca ganaron una carrera en MotoGP

La competitividad del Mundial de MotoGP está quedando patente cada fin de semana en esta temporada 2026. En el cierre de la era de las motos de 1000cc, antes de dar el salto a los nuevos prototipos de 850cc con menos aerodinámica para el próximo curso, lo cierto es que se está viendo una interesante variedad en cabeza del campeonato, por más que los grandes protagonistas estén claramente definidos.

Y es que, como se vio en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, Aprilia parece tener la delantera en cuanto a tener la mejor moto de la parrilla. Si bien es cierto que Ducati, empujada por el retorno de Marc Márquez, ha podido cerrar la brecha, la RS-GP aún tiene territorios favorables, aquellos de curvas rápidas y en los que se nota especialmente el desgaste de neumáticos, aspecto en el que parece tener más que la Desmosedici.

Sin embargo, la casa de Borgo Panigale aún está en posición de detener el dominio de sus rivales de Noale, como se vio antes del parón veraniego. En circuitos en los que el vigente campeón del mundo cree que tiene posibilidades de atacar, como Balaton Park, Brno y Sachsenring, el #93 se impuso arrasando para volver a meterse en la pelea por el título. Una batalla que, más allá de los grandes nombres, está más abierta que nunca.

Mientras Jorge Martín ha tirado de consistencia para liderar la general de MotoGP, en Silverstone dio un paso adelante para aumentar su ventaja y tratar de sentirse cada vez más la referencia de la clase reina. Márquez, en un fin de semana complicado, perdió hasta 22 puntos en el Mundial de Pilotos, pero esperará a grandes premios más propicios para volver a atacar (como el próximo, en Aragón). A su vez, Marco Bezzecchi resurgió de sus cenizas en Inglaterra, pese a sus problemas físicos, para dejar atrás su crisis de resultados. Y junto a estos hombres, han aparecido otros invitados a la fiesta.

Hablamos de corredores que han alcanzado victorias recientemente, en la presente campaña, y a los que aún no se les puede descartar de la batalla por la corona mundialista. Un ejemplo es Ai Ogura que, aunque falló en Silverstone con su primer error de 2026, venía de ganar en Assen antes del verano. Así, consiguió su primera victoria en la clase reina, rompiendo una larga sequía de Japón en MotoGP, y llegó a estar a 14 puntos del liderato del Mundial. Tras el GP de Gran Bretaña, se encuentra a 37.

El éxito del corredor de Kiyose en La Catedral del motociclismo tuvo importancia en cuanto a las estadísticas de MotoGP, ya que dejó de ser uno de los hombres de la parrilla que aún quedaban por vencer una carrera dominical. De los 22 pilotos titulares de la temporada 2026, ya son 18 los que han vencido al menos una prueba principal. La tabla, encabezada por Marc Márquez, ha visto avances de otros pilotos, como Bezzecchi, que con su gran inicio de curso ya suma 10 triunfos.

Las victorias de los pilotos de la parrilla de MotoGP 2026

Si en 2025 el último piloto en incorporarse a la tabla de ganadores fue Fermín Aldeguer, al arrasar en el GP de Indonesia, 2026 ha visto la entrada de Ogura. Aunque su equipo, Trackhouse Racing Team, sigue acumulando actuaciones de las que sentirse orgullosos. En las últimas citas del curso, la escudería satélite de Aprilia ha demostrado más nivel que el equipo oficial, y Raúl Fernández incluso cosechó su segunda victoria en MotoGP en Silverstone, tras vencer también en Phillip Island el pasado curso.

En efecto, por más que el de San Martín de la Vega tuviera algunas carreras complicadas antes de que se confirmara su renovación con la escuadra americana, aún no se le puede descartar en clave título. El madrileño es sexto del Mundial, pero a 56 puntos de 'Martinator', menos de dos grandes premios de distancia cuando aún quedan 10 para acabar un año en el que los errores están a la orden del día.

Pedro Acosta, la ausencia más sonada entre los ganadores

De esta manera, son cuatro los contendientes que aún no han ganado su primera carrera en MotoGP. Y, sin ninguna duda, quien más llama la atención en ese curso es Pedro Acosta. En su tercera temporada en la clase reina, el 'Tiburón de Mazarrón' aún no ha podido vencer, lastrado por una KTM poco competitiva a la que solamente él puede sacarle partido, mientras sus compañeros de marca sufren para entrar en el Top 10 o incluso en la zona de puntos.

El murciano empezó 2026 ganando la carrera sprint de Tailandia ante Marc Márquez, en un final polémico, pero que podía augurar que en este curso podía tener una posibilidad. Ésta aún no se ha presentado, hasta el punto de que Acosta es el piloto de la era MotoGP con más podios sin lograr una victoria. Eso sí, el bicampeón del mundo seguirá peleando por lograr su objetivo antes de dar el salto a Ducati para 2027, donde debería tener más posibilidades, como dejó claro en Silverstone.

Junto a él, los otros tres pilotos titulares que aún no han ganado son Luca Marini, que dejará Honda para poner rumbo a Tech3 el año que viene, donde se pondrá al manillar de una KTM; y los dos rookies del presente curso: Diogo Moreira (que podría subir al equipo oficial de Honda) y Toprak Razgatlioglu, quien seguirá en Pramac, presuponiéndole un duro camino aún por la Yamaha M1 con motor V4, pese a su pedigrí de tricampeón del mundo de Superbikes.