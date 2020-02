Análisis del test de Qatar: Honda remonta al final

Doha.- El lunes terminó en Qatar una pretemporada de MotoGP en la que seguramente ha habido un componente, el neumático trasero que Michelin ha introducido, que ha remezclado la baraja para suerte de unos y desdicha de otros.

El Mundial arrancará en una semana y media en Losail, el mismo escenario de las últimas pruebas, y eso es algo que se debe tener en cuenta. Independiente de lo que pueda ocurrir en la cita inaugural, las cosas pueden dar un vuelco a partir de entonces, cuando el paddock se instale en otros escenarios.

Con la cautela que merece todo juicio que se haga sobre unos entrenamientos que muchas veces esconden una realidad bien distinta, el análisis del cronómetro deja al descubierto una serie de indicios que nos llevan a imaginar uno de los campeonatos más apretados de los últimos tiempos.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha está un paso por delante. Si atendemos a la impresión que dejan las seis jornadas de test de este 2020, la posibilidad de que una Yamaha no luzca en el escalón más alto del podio de Losail dentro de poco menos de dos semanas debería considerarse una sorpresa.

Este invierno, la consistencia ha sido cosa de Maverick Viñales y Fabio Quartararo a la vez que Franco Morbidelli se ha exhibido muy cómodo encima de una M1 que, sin ser el último modelo, está asentada sobre una muy buena base.

Más dudas ofrece Valentino Rossi. Ya no solo por su lejanía respecto del más rápido (Viñales) a una sola vuelta –su mejor giro en Losail le dejó el 12º, a medio segundo de su vecino–, sino porque al terminar la última jornada de ensayos revivió la pesadilla que tanto le condicionó el año pasado, esos problemas de caída de rendimiento del neumático trasero en los segundos tramos de las carreras como consecuencia de su degradación.

“Del “estamos listos y en progresión” de Viñales al “la preocupación es evidente” de Rossi hay una distancia que en menos de dos semanas parece ya casi insalvable, al menos para el primer tramo de campeonato, ese que precisamente debe indicarle a Il Dottore qué hacer con su vida.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Honda ve la luz sobre la bocina. Es por todos sabido que uno de los motivos que han llevado a Marc Márquez a convertirse en el dominador absoluto del Mundial de MotoGP es su capacidad por llegar hasta el límite de cualquier circunstancia encima de la moto, y mantenerse allí haciendo equilibrios.

Pues bien, esa tendencia parece haberse contagiado en Honda, completamente perdida durante todo el invierno y hasta el último día en su tarea de encontrar una base decente sobre la que comenzar a crecer.

Más que el último día, las últimas dos horas del último entrenamiento previo al arranque del Mundial. El estado físico de Márquez fue un lastre debido a esa operación a la que se sometió en el hombro derecho a finales de noviembre, y cuya recuperación ha sido y está siendo más larga de lo esperado.

Pero ese no era el principal problema. Hasta el pasado lunes, Honda contabilizaba en un segundo por vuelta su déficit respecto de Yamaha y Suzuki en las tandas largas.

“Nos faltaba estabilidad en la entrada de las curvas, luego la moto no giraba a mitad de ellas y al salir, intentando recuperar tiempo, perdíamos agarre. Todo iba relacionado”, desgranó Márquez, ya más tranquilo.

Después de hacer las mil y una pruebas y de ensamblar un híbrido entre la RC213V del curso pasado y la de este, el semblante del actual campeón mostró por primera vez en los últimos meses un gesto de alivio.

“Estoy muy contento porque hasta hoy [por el lunes] iba lento y lo peor de todo es que la moto no me transmitía sensaciones. Si hubiéramos tenido que correr antes de este último día, habría terminado el noveno o el décimo. Ahora me veo para luchar”, afirmó el catalán, cuya mejor vuelta le dejó el séptimo, a menos de tres décimas de Viñales.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki aspira a todo. Después de un 2019 de progresión en el que se constató que el nivel de la GSX-RR ya da para ganar carreras, el objetivo de la marca de la gran S con vistas a 2020 no puede ser otro que el de aspirar a pelear por el título hasta el último tramo de temporada.

Los dos triunfos de Alex Rins en Austin y Silverstone deben servir como impulso para aumentar esa cifra el próximo ejercicio. Además, el salto de calidad que parece haber dado Joan Mir le permite al constructor de Hamamatsu doblar su apuesta.

Al talento de Rins se le une ahora la agresividad y determinación del mallorquín, mucho más asentado en la categoría reina. El prototipo, a su vez, ya partía de una base tremendamente competitiva, y fiel a su filosofía del paso a paso, en Suzuki se han centrado en pulir aquellos aspectos que podían mejorarse.

Los datos son esperanzadores, tanto a una vuelta –en Qatar, Rins terminó el cuarto y Mir, el sexto–, una de las cuentas pendientes que se arrastraban del año pasado, como en las tandas más largas, de modo que ahora solo hay que ir descontando días para saber, exactamente, si el conjunto cumple con las expectativas generadas.

“La moto es más dócil, más estable y tiene más velocidad punta –otro de los puntos que se debían mejorar– que la anterior. El objetivo no puede ser otro que estar delante”, resumió Rins.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, entregada a Dovizioso. Visto lo visto hasta ahora, Ducati no tiene otra opción que fiarlo todo a Andrea Dovizioso y esperar que el italiano mantenga la nave a flote.

El resurgir de Yamaha y la maduración de Suzuki deberían compactar mucho las cosas y abrir el abanico de candidatos a las victorias. Si puede tildarse de irresponsabilidad el atreverse a poner en duda que Márquez vaya a pelear por el título, un juicio similar habría que aplicarle a Dovi, por más que en su caso haya más interrogantes abiertos, no se sabe si por esa estrategia que tanto le gusta de esconder las cartas tanto como puede, o porque efectivamente Ducati no las tiene todas consigo.

Lo bueno de que la primera parada del calendario sea en Qatar, donde el de Forli ha ganado en las dos últimas visitas, es que eso servirá de termómetro –para él y para todos– y eso permitirá comenzar a aislar incógnitas. El hecho de que Dovizioso cerrara el top ten en Losail hay que tenerlo en cuenta pero tampoco demasiado, dado que se pasó gran parte de la jornada rodando detrás de Danilo Petrucci, en un simulacro de carrera a dúo.

“La pretemporada ha sido dura por la entrada en escena de la nueva goma trasera. Hemos tardado bastante en entender cómo sacarle partido. Yamaha y Suzuki han dado un paso hacia delante. Nosotros tenemos velocidad, pero en ritmo estamos un poco por detrás de Yamaha”, relataba Dovizioso, subcampeón en 2017, 2018 y 2019.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia y KTM entran en juego. Si hay algo positivo para el campeonato es que la distancia entre los más rápidos y los que lo son menos empequeñezca. Y eso es exactamente lo que insinúan haber conseguido tanto Aprilia como KTM, por más que la impresión que dejan ambas marcas sea algo distinta.

Mientras la tropa de Noale ha rejuvenecido con la aparición de esa RS-GP completamente nueva, en Mattighofen van dando pasos de gigante hacia arriba exhibiendo el músculo que tiene el fabricante de las motos naranjas.

El hecho de que Aprilia fuera el último equipo en estrenar su nueva máquina –no lo hizo hasta Sepang– supone un retraso que a este nivel de competición no será fácil de enjuagar, más aún si los inconvenientes que van apareciendo están relacionados con esa falta de rodaje.

“Tenemos estos problemas de fiabilidad lógicos en una moto que solo tiene un mes de vida. Todo este proceso es normal. Me siento mejor que nunca y listo para pelear por el podio. No veo a muchos pilotos más rápidos que yo y esta es la mejor Aprilia que he conducido en mi vida”, cuenta Aleix Espargaró, puntal de la firma italiana a la espera de conocer la resolución por el caso de dopaje que afecta a Andrea Iannone.

En KTM, por su parte, todavía alucinan con la súper vuelta que se sacó de la chistera Brad Binder el último día y que le metió entre los diez más rápidos.

“Creo que estamos completamente listos para el inicio del Mundial. Tenemos una buena puesta a punto para la carrera y estamos ansiosos por comenzar a competir porque hemos hecho más test que la mayoría y tenemos ganes de ver bandera”, resumió Pol, el hermano pequeño de los Espargaró y el corredor sobre el que KTM deposita la mayor parte de su peso.

Las mejores fotos del test de Qatar

↓ Lunes ↓

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

↓ Domingo ↓

Marc Marquez, Repsol Honda Team Johann Zarco, Avintia Racing Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team Racing Gold and Goose / Motorsport Images Bull KTM Tech 3

↓ Sábado ↓