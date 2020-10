La victoria en Aragón "significa mucho" para Rins

Rins salía 10º en parrilla y logró en pocas vueltas colocarse segundo y, a media carrera, pasar a Maverick Viñales para liderar hasta el final, logrando su primer triunfo del año y tercero desde que está en MotoGP.

El barcelonés, cuya familia es originaria de Valdealgorfa, un pueblo a 10 kilómetros del circuito, completó una carrera perfecta, sin errores.

“Alguna vez me he ido largo, pero estoy súper feliz por la carrera. En MotoGP nunca me había puesto primero escapado, nunca lo había hecho. He creído en todo momento en mí y mis posibilidades. En la salida estaba muy tranquilo, demasiado, y no sé si eso era bueno. Pensaba que debía estar más nervioso. He salido bien, me he puesto cuarto, luego segundo y he pensado que tenía mejor ritmo que Maverick (Viñales), que tenía algo más. Me he puesto primero y he cuidado las gomas para poder aguantar hasta el final”, explicó Rins tras la victoria.

En todo momento se vio a un Rins muy decidido, buscando desde el principio ponerse primero y liderar.

“No lo había pensado así, pero la verdad es que este fin de semana le decía a mi equipo que quería hacer un Lorenzo, ponerme primero y escaparme. No me he escapado mucho, pero lo he logrado”, valoraba.

Al final, el rival para la victoria no fue ni Viñales ni Joan Mir, sino un Alex Márquez que casi le arrebata el triunfo.

“Cuando me han marcado que Mir estaba a 0,0 he tirado un poco más, pero cuando he visto que no me pasaba he entendido que los dos íbamos justos de neumáticos”, dijo.

Rins se lesionó en el primer fin de semana del año y se cayó liderando las carreras de Austria y Le Mans.

“Hemos pasado por momento duros, quiero dar las gracias a los que me han estado apoyando en todo momento. En Austria me caí cuando me puse primero, en Le Mans siguiendo a Petrucci. No es fácil gestionar estas situaciones”, reconoció.

“Significa mucho para mí esta victoria, es ese paso del sufrimiento que hemos tenido durante todo el campeonato a la felicidad de poder ganar”.

“Es genial para Suzuki y toda la fábrica, para todo el equipo, porque vas motivando a todos y todos te van motivando a ti, pero la victoria no llegaba. Al final ha llegado y ha sido aquí en Aragón, estoy muy feliz”, cerró Rins.

