Rins no se rinde: "Aun tengo opciones"

Alex Rins lideró gran parte de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Europa, pero un error con el cambio de marchas en la vuelta 17 le relegó a una segunda posición que pone una alfombra roja a su compañero en Suzuki, Joan Mir, hacia el campeonato del mundo.

“He cometido un pequeño fallo, no me entró la marcha. En lugar de reducir, subí una más, pero da igual, me pasó Joan, intenté recuperar pero poco a poco se me fue yendo. Sabía que lo tenía detrás en las primeras vueltas, traté de subir el ritmo para escaparme, pero no se despegaba”, ha recordado Rins al final de la carrera.

Para el #42, el rendimiento de su moto no fue perfecto.

“Al final, he notado un bajón en el neumático trasero, que es algo en lo que tenemos que mejorar para la próxima carrera”, avisó.

Pese a salir prácticamente a ciegas a carrera, Suzuki dominó con autoridad.

“Ha sido un misterio la carrera. He hecho lo que tenía en mente, salir y tirar. Cuando todos han puesto la goma dura en parrilla he tenido dudas, pero al final lo he mantenido y ha salido bien la elección”.

Rins espera un fin de semana en seco para poder volver a la carga el domingo.

“A ver si la próxima semana tenemos mejor clima y podemos preparar mejor la moto. El próximo fin de semana todo dependerá del clima, me gustaría mejorar el grip trasero y hacer una mejor carrera que la que he hecho hoy”.

Tras este segundo puesto y con los errores del resto de perseguidores, ahora Rins es tercero del Mundial, empatado con el segundo, Fabio Quartararo, a 37 puntos de Mir.

“Las matemáticas lo dicen. Hay 50 puntos en juego. Joan está haciendo una gran temporada, con muchos podios, pero por qué no. Vamos a seguir picando piedra hasta el final”, avisó a su compañero.

Rins no quiere ni oír hablar de órdenes de equipo.

“Al final nos lo dejaron claro: hay que ser respetuosos dentro de la pista, sin luchas feas ni codos. Pero ahí estamos, seguimos en la lucha matemáticamente por el Mundial”, advirtió el barcelonés.

Las mejores fotos de la carrera del GP de Europa 2020 de MotoGP