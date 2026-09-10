Alex Rins confirma que dejará el motociclismo y se pasará al automovilismo tras su salida de MotoGP

Alex Rins pasará a competir en carreras de cuatro ruedas en 2027 tras perder su puesto en el equipo oficial de MotoGP de Yamaha.

El seis veces ganador de Grandes Premios anunció su decisión de retirarse del motociclismo en vísperas del Gran de San Marino, poco más de dos meses después de que Yamaha confirmara que dejaría de formar parte de su programa de MotoGP al final de la era de los 1000 cc de MotoGP.

Aunque el piloto, de 30 años, no reveló exactamente dónde competirá el año que viene, afirmó estar ilusionado con el próximo capítulo de su carrera profesional.

"El año que viene no pasaré a las superbikes", afirmó. "Como les dije hace unas carreras, tengo en mente un proyecto realmente bueno e interesante que no puedo revelar porque aún no está cerrado al 100 %".

"Así que estoy muy contento. Ha sido difícil decidirme porque me he pasado toda la vida en el MotoGP, en este campeonato, con muchas batallas, muchas carreras y muchas victorias. Catorce años más o menos [en todas las categorías]. Así que voy a dejarlo con las dos ruedas".

Rins aclaró que tenía opciones para correr en el Mundial de Superbikes el año que viene, pero finalmente decidió dejar las carreras de motos para dedicarse a las de cuatro ruedas.

"Tenía dos posibilidades allí [en el WSBK]. Quiero darles las gracias de verdad porque mostraban bastante interés por mí. Pero he encontrado otra cosa que realmente me motiva más".

Rins dio el salto a la categoría reina con Suzuki en 2022 tras una sólida trayectoria en las categorías inferiores, en la que quedó subcampeón tanto en Moto2 como en Moto3. En sus diez temporadas en MotoGP, logró seis victorias y 18 podios, la mayoría de ellos con su primer equipo, Suzuki.

Su fichaje por LCR Honda en 2023 le permitió lograr una victoria en tan solo su tercera carrera, pero sufrió una grave lesión en Mugello que le mantuvo fuera de combate durante la mayor parte de la temporada.

Su etapa de tres años con Yamaha aún no ha dado los resultados que él habría esperado, ya que el declive de la M1 y sus propias dificultades tras la lesión de Mugello han afectado a su rendimiento en pista.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Me he preguntado muchas veces si me da pena dejarlo, si debo seguir o no, si debo cambiar de campeonato", admitió.

"Es algo que he hecho toda mi vida y, al fin y al cabo, es simplemente la rutina que tienes. Toda mi vida me he estado preparando para correr en moto. Lo que está pasando ahora es complicado y, sin duda, me ha quitado parte de las ganas de seguir en el mundo del motociclismo.

"Tengo que estar satisfecho con lo que he conseguido. Han sido 14 años aquí, en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Ha habido muchas victorias, batallas en el mejor sentido de la palabra. He luchado por los campeonatos en Moto3, Moto2 y MotoGP. No los he ganado todos, pero he tenido la oportunidad de disputar el título en las tres categorías.

"Me he preguntado muchas veces si seguir o no. Pero la otra opción es algo que me motiva mucho, es a largo plazo y estoy contento".

Sin embargo, Rins no descartó la posibilidad de volver a las carreras de motos en el futuro de forma limitada, al estilo de Cal Crutchlow.

"Lo que no puedo hacer es, después de tantos años, dejarlo todo por completo", afirmó. "Hay pilotos que lo han hecho, pero el mundo de los deportes de motor es es mi vida.

"Durante estos años como piloto profesional de motos, he estado haciendo cosas con coches. He personalizado mi Jeep y me he adentrado en el desierto con un amigo; he corrido sobre hielo. Lo llevamos en la sangre. Seguiré entrenando y practicando".

Con la marcha de Rins y la incorporación de Fabio Quartararo a Honda, Yamaha contará el año que viene con una alineación totalmente nueva formada por Jorge Martín y Ai Ogura.