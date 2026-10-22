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MotoGP GP de Australia

Alex Márquez, sobre ir a correr a Qatar: "No creo que sea una decisión que se deba tomar ahora"

Alex Márquez es de los que piensa que tomar la decisión de llevar adelante el GP de Qatar en la situación actual no es una buena idea y que "nadie tiene bajo control una situación como esta".

Oriol Puigdemont

Publicado: 22 oct 2026, 10:26

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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A dos semanas de que se celebre el GP de Qatar, los pilotos de MotoGP siguen mostrando su recelo ante la intención del campeonato de llevar para adelante la celebración del evento en una región inestable a consecuencia del conflicto bélico en curso.

Mientras algunos pilotos como Marc Márquez evitaron hablar del tema, la mayoría se apuntó a la tesis de que"si MotoGP decide ir a Qatar será porque la seguridad está garantizada", como dijo, entre otros, el líder del campeonato, Jorge Martín.

Este mismo jueves, en Phillip Island, donde este fin de semana se celebra el GP de Australia, los responsables del campeonato tienen prevista una reunión con los pilotos para comunicarles que la carrera de Qatar sigue adelante y tratar de garantizarles la seguridad del evento, una decisión que para Alex Márquez es precipitada y que podría esperarse unos días antes tomarse definitivamente.

"Cada día cambia [la situación] y cada día se ve peor, así es como es", dijo el español este jueves cuando le preguntaron por el tema.

"El campeonato nos dice que está todo bajo control, pero creo que nadie tiene bajo control una situación como esa, es bastante complejo, así que creo que de un día para otro toro puede cambiar mucho y creo que no es una decisión que deban tomar ahora", pide un poco de margen.

"Deben ser realistas y esperar a los próximos días", pide el corredor, consciente de que "hay mucho dinero en juego, seguro, y es lógico que MotoGP quiera ese dinero, pero también hay que pensar en la salud de todos, deben tener cuidado porque mucha gente irá allí", pidió garantizar la seguridad de todo el mundo, no solo de los pilotos.

Adaptarse a la condiciones

En el plano deportivo, Alex puso el ojo en las condiciones climatológicas que, apunta, van a complicar el fin de semana.

"Las condiciones serán bastante difíciles, parece. en Phillio Island todo puede cambiar de un día para otro. En principio, parece que mañana, que es el día más cercano, estará seco, habrá buena temperatura y buenas condiciones para rodar. Entonces, primero que nada, nos concentramos en el viernes y luego veremos qué sucede el sábado y especialmente el domingo, que parece ser el día más complicado. Así que vamos a ir día a día, y luego veremos cómo es la situación, las condiciones para correr y listo. Pero aquí sabemos que siempre es cuestión de cómo te adaptas al clima".

El de Gresini acabó el fin de semana de Indonesia dolorido en su hombro lesionado en Barcelona, aloque achacó a las carreras seguidas de Motegi y Mandalika.

"Cuando hay una semana entre carreras puedo recuperarme bastante bien y aquí llego recuperado. Pero es cierto que esta triple carrera que tenemos ahora (Australia, Malasia y Qatar) será bastante complicada para mí y llegaré bastante al límite. Sabemos cuál es el problema, estamos tratando de entender y hablar con los médicos para encontrar la solución. Se necesita un poquito de tiempo para recuperarse y listo", asegura el menor de los Márquez, que la próxima temporada dará el salto al equipo oficial KTM.

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