Álex Márquez, rezagado: "He sido constante, pero no ha sido suficiente"
Tras perder tiempo en la salida, Álex Márquez no pudo seguir el ritmo de los tres primeros en el GP de Aragón.
El sábado, una buena salida permitió a Álex Márquez hacerse con el segundo puesto nada más comenz e del sprint del GP de Aragón, y mantenerlo hasta el final. En la carrera principal, la salida volvió a condicionar el resultado final del piloto de Gresini, esta vez con consecuencias más negativas.
Álex Márquez mantuvo su tercera posición al salir de la primera curva, pero se vio obstaculizado por su hermano —quien, a su vez, se vio frenado por un dispositivo de holeshot de que se quedó en posición baja— y cometió un error al cambiar de marcha, lo que permitió que Raúl Fernández y Pedro Acosta también le adelantasen.
"No interpreté bien la situación y cometí un error; me quedé en segunda marcha hasta la curva 3", explicó Márquez a la página web oficial de MotoGP. "Eso también me hizo perder muchas posiciones. Con todo lo que estaba pasando delante de mí, Marc y Bezzecchi, no tuve espacio y ese error al quedarme en segunda marcha me impidió atacar en la curva 3".
Álex Márquez volvió a adelantar a Raúl Fernández al inicio de la segunda vuelta, y luego a Jorge Martín unas curvas más adelante… y ahí se detuvo su remontada. A partir de ahí, completó una carrera en solitario en cuarta posición, sin esperanzas reales de alcanzar a los tres primeros.
"Hice dos adelantamientos y pude mantener un ritmo constante, pero no fue suficiente", reconoció ante los medios de la prensa escrita, entre ellos Motorsport.com. "Las sensaciones no eran lo suficientemente buenas como para dar un poco más. Tenía muchas dificultades con la parte delantera, con la trasera, con el agarre en general, con los neumáticos delanteros y traseros, así que eso es lo que hay".
Álex Márquez corrió en solitario en el GP de Aragón.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"No tenía muy buenas sensaciones ni un agarre muy bueno", precisó Álex Márquez. "No pude atacar, solo se trataba de aguantar para mantener el ritmo hasta el final. Hay que conformarse con ello, quedarnos con lo mejor y ver qué nos ha faltado este fin de semana".
Un año después de quedar segundo por detrás de su hermano, Álex Márquez podría sentirse decepcionado con su cuarto puesto, pero prefiere destacar su buen estado de forma actual. Desde su regreso a la competición, lucha regularmente por el top 5 y ha terminado todas las carreras, tanto sprints como pruebas principales, entre los cuatro primeros desde el Silverstone.
"Podemos estar satisfechos porque hemos mantenido el nivel de las últimas carreras. No estamos mal, pero este fin de semana no hemos sacado el máximo partido. En el e de Silverstone, por ejemplo, fue un poco al revés: conseguí ahorrar mucho el neumático trasero y gestionarlo bien. Aquí, las otras Ducati gestionaban el neumático mucho mejor que yo. Es curioso porque era el mismo neumático, pero [la situación] se invirtió".
Álex Márquez relaciona su falta de sensaciones con unas condiciones de pista diferentes a las del año pasado, cuando la prueba se celebró a principios de junio.
"Creo que el año pasado el nivel de agarre era, en general, mejor en la pista. [...] El agarre iba mejorando poco a poco. Este año, no he notado agarre desde el principio. Así son las cosas. A veces se encuentran las sensaciones y el agarre rápidamente, otras veces más lentamente. Es exactamente la carrera que esperaba".
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