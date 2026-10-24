MotoGP GP de Australia

Alex Márquez revela por qué no intentó adelantar a su hermano Marc en la sprint del GP de Australia

El piloto de Gresini explicó por qué no adelantó a Marc Márquez el sábado en Phillip Island pese a ser más rápido

Rachit Thukral

Publicado: 24 oct 2026, 12:12

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Alex Márquez admitió que no intentó una maniobra sobre su hermano mayor Marc Márquez en la sprint del Gran Premio de Australia, al decir que le pareció "demasiado arriesgado" concretar un adelantamiento sobre un aspirante al título.

Una batalla ajustada entre los rivales por el campeonato Marc Márquez y Jorge Martín puso en juego al piloto de Gresini, Alex Márquez, en la carrera del sábado a media distancia en Phillip Island, con el piloto de 30 años acercándose significativamente a ellos para la vuelta 8.

La posterior caída de Martín desde el segundo puesto dejó al ganador de cuatro grandes premios justo detrás de su hermano, pero ambos mantuvieron sus posiciones en los tramos finales y terminaron separados por apenas tres décimas cuando cayó la bandera a cuadros en la vuelta 13.

La carrera impulsó de manera importante las esperanzas de Marc Márquez de ganar su 10.º título mundial, ya que pasó a tener 10 puntos de ventaja sobre su rival de Aprilia, Martín, en la clasificación.

Después de la sprint, Alex Márquez admitió que se mantuvo deliberadamente detrás de la Ducati oficial de su hermano, insistiendo en que no tenía intención de intentar un adelantamiento que pudiera afectar las opciones de título de este último.

"Desde el principio me sentí realmente bien, con muy buen ritmo, con muy buenas sensaciones sobre la moto, y pude estar ahí", dijo el piloto de Gresini.

"Perdí un poco demasiado tiempo en la pelea con Acosta, y luego la diferencia con Jorge y Marc era grande.

"Solo intenté mantener el ritmo ahí, y pude cerrar de nuevo la diferencia, también [ayudado por] los adelantamientos que hicieron ellos.

"Al final, estaba ahí con Marc, pero era demasiado arriesgado intentar adelantarlo, con él jugando por un campeonato. Así que eso fue todo, llegué segundo y pude mantener el ritmo hasta el final".

Watch: Marc Márquez on Retirement, Acosta and the Next King of MotoGP

Alex Márquez largó segundo en la parrilla y cayó al cuarto lugar en la salida, antes de volver a adelantar a Johann Zarco y a Martín en la vuelta 2 para recuperar la posición.

Martín respondió inmediatamente después y lo relegó de nuevo al tercer puesto, pero el menor de los Márquez se mantuvo en la pelea durante la parte media de la carrera.

Tras el abandono de Martín, se mantuvo a distancia de ataque del líder de la carrera, Marc Márquez, pero se conformó con una segunda posición segura por delante de VR46 y Fabio di Giannantonio.

Consultado sobre si sentía que era más rápido que el nuevo líder del campeonato, Alex Márquez dijo: "Quizás una décima, dos décimas, una y media.

"Pero también es cierto que cuando hice esa vuelta de empuje para intentar cerrar de nuevo la diferencia, usé un poco demasiada energía y demasiado neumático trasero en ese momento. Llegué al final un poco demasiado al límite.

"Es cierto que al principio, cuando adelanté a Jorge, mi idea era también adelantar a Marc e intentar imponer mi ritmo, porque con esas sensaciones me sentía más rápido que ellos, y simplemente tratar de poner mi ritmo.

"Pero cuando adelanté a Jorge, él me volvió a adelantar en la curva 4. Así que no pude realmente defenderme ni abrirle una pequeña diferencia".

Aprilia había surgido como el fabricante a batir al comienzo del fin de semana de Phillip Island, con la fábrica con sede en Noale terminando 1-2-4-5 en la Práctica.

Sin embargo, la situación cambió el sábado, con Ducati copando las posiciones del podio en la carrera sprint.

Una clasificación en mojado favoreció al fabricante de Borgo Panigale, permitiendo a Márquez lograr la pole position mientras dejaba a Marco Bezzecchi y Ai Ogura noveno y 12.º en la parrilla, respectivamente.

Una lesión también obligó a Raul Fernandez a abandonar la sprint, dejando a Bezzecchi como el mejor clasificado de la marca en el cuarto puesto.

Pero Alex Márquez cree que Aprilia todavía tiene una ventaja de rendimiento en Phillip Island, después de haber seguido de cerca la batalla entre Martín y su hermano mayor.

"Creo que todavía la tienen [una ventaja]", dijo. "Lo vi desde atrás, que quizá Jorge tenía algo en algunas curvas, pero no pudo abrirle una diferencia a Marc.

"Así que nosotros solo intentamos defender lo que tenemos y tratar de estar ahí. Tres Ducati en el podio de la sprint, así que no está mal".

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