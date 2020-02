Alex Márquez sufrió de un resfriado en el primer día en Qatar

Losail.- Un fuerte resfriado mermó las condiciones del joven piloto debutante de Honda, que pese a completar 57 giros en el arranque del test de Qatar no pudo montar una goma blanda para atacar el crono, y se quedó 21º en la hoja de tiempos tras parar el reloj en su mejor vuelta con un 1.56.552.

“Ha sido un día un poco complicado, no ha sido fácil. Al mediodía salí y me encontré bastante bien, después he tenido una pequeña caída con neumático nuevo y después se han complicado las cosas, estoy bastante resfriado y me cuesta cuando llevo ya muchas vueltas”, explicaba el piloto de Honda.

Márquez terminó a más de dos segundos de la referencia marcada por Álex Rins.

“No hemos montado neumático blando, por eso no hemos mejorado el tiempo. Nos hemos centrado en dar vueltas y mejorar el ritmo. Aún queda, a ver si mañana me encuentro un poco mejor y podemos alargar más el día y ser competitivos”.

Alex completó 57 vueltas en esta primera jornada, pudiendo probar diversas novedades con dos motos.

“Al final es información, van cambiando cosas y lo importante es sacar conclusiones. La diferencia entre una y otra es muy poca y mañana intentaremos confirmar lo que hemos probado hoy”.

El campeón de Moto2 concluyó el día con dos caídas, lo que lleva a pensar en las dificultades para entender el tren delantero de la RC213V.

“Fueron errores míos. Cometí un pequeño fallo al entrar y luego otro error. Eso es todo. No es que tenga un problema con la moto. Así que necesitamos seguir adelante, seguir presionando. Los accidentes vendrán, soy un novato y necesito encontrar el límite así. Sobre las caídas, entiendo por qué me caí y eso es todo”, zanjó el de Cervera.