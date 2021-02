Alex Márquez: "No estaba preparado para llevar el peso con la lesión de Marc"

Los dos podios consecutivos en Francia y Aragón, sobre todo el segundo, por darse en condiciones de seco, demuestran que el español está llamado a convertirse en protagonista destacado más pronto que tarde.

Tras un primer ejercicio desnaturalizado tanto por el impacto del coronavirus como por la lesión de Marc Márquez, principal arma de Honda, el #73 arrancará el Mundial donde seguramente debía haber debutado en 2020. Si entonces recaló en el equipo Repsol Honda fue por distintas incompatibilidades resueltas ahora con el adiós de Cal Crutchlow.

Por más que Alex solo coincidiera con su hermano en la primera carrera, la tranquilidad que tendrá en LCR probablemente le permita cimentar esa regularidad que se ha marcado como objetivo prioritario con vistas al campeonato que arrancará el próximo 28 de marzo, en Qatar.

“El objetivo no son los resultados, sino seguir la tendencia de la segunda parte del curso pasado. Para mí, 2020 no fue fácil. Hubo momentos complicados, sobre todo porque la lesión de Marc hizo que, en según qué momentos, Taka [Nakagami] y yo tuviéramos que llevar todo el peso del desarrollo. Yo no estaba preparado para eso”, reconoció el flamante corredor del LCR, el día en que se presentó su moto y sus nuevos colores.

Uno de los aspectos que el catalán espera poder mejorar más respecto de la pasada temporada es su rendimiento en las cronometradas, un elemento clave en MotoGP, sobre todo por la cantidad de tiempo que uno se puede dejar en los primeros giros. Su mejor posición de arranque fue la décima (cuarta fila de la parrilla) del Gran Premio de Teruel, en Aragón, donde una semana antes se había subido al cajón.

“Este es mi segundo año y ya sé en qué puntos tengo que mejorar. El principal es la cronometrada, porque la regularidad depende de eso. Los domingos tengo buen ritmo, pero comenzar desde muy atrás penaliza mucho”, desgranó Márquez, que durante este invierno se puso manos a la obra para tratar de corregir ese déficit de pegada a una vuelta: “He estado practicando con las motos de flat track, para ser más agresivo con vistas a esas primeras vueltas. Si sales atrás, puedes llegar a perder cuatro segundos en el primer giro, y eso es casi imposible de recuperar después”.

Sobre el prototipo que conducirá, la congelación de motores acordada dejó poco espacio para la evolución. “Honda se ha fijado en cosas pequeñitas, porque el motor está congelado. La moto será una evolución de la que empleamos en la segunda parte de la temporada pasada”, señaló el leridano, que de alguna forma se ha quitado un peso de encima al recalar en el LCR, una estructura que por lógica acumula menos focos que la oficial.

“La principal ventaja de estar en este equipo es el poder trabajar en segundo plano, en un entorno en el que la presión es menor. Tienes más tranquilidad y la piña de trabajo es más pequeña, más familiar, y eso es bueno”, concluyó Márquez.

