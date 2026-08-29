Alex Márquez tiene dos objetivos claros para el sábado en el GP de Aragón de MotoGP

En la práctica para el GP de Aragón de MotoGP, Alex Márquez marcó una mejor vuelta personal por debajo del anterior récord del circuito, y se quedó a solo 10 milésimas del piloto más rápido, Marco Bezzecchi. Mientras todas las miradas están puestas en el piloto de Aprilia, ya que inesperadamente logró batir a Marc Márquez en la Práctica del GP de Aragón, y además destrozó el récord de vuelta del campeón reinante con 1:45.455, lo cierto es que Alex Márquez se quedó apenas una fracción por detrás de Bezzecchi.

Alex Márquez estuvo tan cerca que solo diez milésimas lo separaron del primer puesto, con los tres primeros pilotos batiendo todos el anterior récord de la pista de 1:45.766 en Motorland. Cuando se le preguntó después de la práctica cómo se perfilaba su fin de semana, A Márquez señaló problemas con los neumáticos, pero se mostró optimista en general.

"Sí, sí, no está mal. Creo que empezamos bien esta mañana, pero... El agarre aquí es bueno, pero para mí, no tanto el neumático trasero, sino más bien el delantero, cómo entrar, cómo frenar, cómo entrar rápido, ahí es donde pierdo un poco más, especialmente con el bloqueo que tengo en la rueda delantera", explicó Alex sobre esas 10 milésimas que le impidieron ser el más rápido.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Por la tarde dimos un paso muy importante en ese sentido, y creo que mostramos un poco cómo trabajar o cómo sacar el máximo partido de la moto aquí", continuó. "Pero siento que todavía estoy un poco lejos de Marc y Bezzecchi, que tienen algo más. Es difícil comparar porque no usamos los mismos neumáticos, así que es difícil entenderlo, pero la sensación es que seguimos un paso por detrás de ellos."

Cuando se le preguntó por los tiempos tan igualados de los tres primeros pilotos, Alex Márquez no se mostró sorprendido.

"No me sorprendió", dijo Alex Márquez. "Normalmente los viernes está incluso más apretado, hay menos diferencias. Marc no montó el segundo neumático blando, seguramente habría mejorado bastante. Creo que mañana la pole será bastante rápida por la mañana, con temperaturas más bajas.

"Ha habido un gran cambio en el agarre de la mañana a la tarde, así que será una Q2 muy rápida. Veamos si mañana podemos frenar un poco más tarde y dar un paso adelante."

Con resultados prometedores hasta ahora, Alex Márquez fue claro sobre sus ambiciones para el sábado en Motorland: "El objetivo mañana es lograr la pole y ganar la sprint".

Fotos del GP de Aragón - Viernes

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