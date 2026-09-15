Cuando termine la temporada de MotoGP y llegue el momento de descansar, bien abrigados bajo una manta, para recuperarnos del ritmo incesante del campeonato, nuestros pensamientos volverán sin duda a aquel domingo en Barcelona, una jornada frenética donde las haya. Y quizá todos podamos valorar realmente lo que se jugó ese día y lo que nos hemos perdido.

Dos pilotos se vieron implicados en accidentes sobre los que ya se han utilizado todos los superlativos posibles y, hoy, ambos están de nuevo en pista e incluso rindiendo a gran nivel. Pero aunque a veces tendemos a pasar página un poco rápido, basta con echar la vista atrás para darnos cuenta de la suerte que tenemos de poder seguir aplaudiendo a Álex Márquez y a Johann Zarco.

El español se encarga hoy de recordarnos de qué se ha librado. En un vídeo promocional para Shoei, su proveedor de equipamiento, desvela el casco que llevaba el día en que chocó contra Pedro Acosta en el GP de Cataluña antes de perder el control de su Ducati al borde de la pista. Las marcas visibles en el casco dan fe de la extrema violencia del impacto que sufrió.

"He sufrido muchas caídas a lo largo de mi carrera y, en todas ellas, mi casco Shoei me ha protegido la cabeza y me ha salvado", explica Álex Márquez. "En el GP de Cataluña sufrí una de mis caídas más graves, si no la más grave de mi carrera. Tener este casco entre las manos me produce una sensación un poco extraña. Cuando me caí en ese momento, perdí el conocimiento durante unos minutos, pero e o Shoei y la seguridad de este casco me salvaron la vida".

En mayo, tras unos días de descanso, Álex Márquez explicó que se había dado cuenta de verdad de la suerte que había tenido al volver a ver las imágenes del accidente.

"En ese momento, sinceramente, me di cuenta de la suerte que había tenido al esquivar el muro de la derecha y, teniendo en cuenta cómo había llegado hasta allí, cómo me había caído... Fue entonces cuando, en cierto modo, me di cuenta de toda la suerte que había tenido", había declarado, con el cuello aún inmovilizado por un collarín cervical.

Álex Márquez, que sufrió una fractura de clavícula derecha y una pequeña fractura de la vértebra cervical C7, volvió a la competición un mes después de su accidente. Desde entonces, ha conseguido dos medallas de plata en carreras de sprint y ha vuelto al podio al quedar segundo en el Gran Premio de San Marino, el domingo.

En cuanto a Johann Zarco, que sufrió un accidente el mismo día durante la reanudación de la carrera de Barcelona, volvió a competir hace dos semanas tras haber se recuperado pacientemente de una lesión en la rodilla.