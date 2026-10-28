MotoGP GP de Australia

Alex Márquez: MotoGP perjudica el futuro de los pilotos jóvenes con un formato castigador

Un calendario más largo y la incorporación de carreras sprint han aumentado los riesgos que enfrentan los pilotos, afirma el ganador de Gresini

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publicado: 28 oct 2026, 21:05

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Alex Márquez pidió a MotoGP que proteja mejor a sus pilotos más jóvenes, al advertir que los esfuerzos por mejorar el espectáculo también aumentaron el riesgo de lesiones.

El piloto de Gresini hizo ese comentario durante el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana, donde seis de los 22 pilotos titulares fueron declarados no aptos para competir, incluidos cuatro por lesiones.

Sus declaraciones también llegaron en medio de reacciones diversas al nuevo formato deportivo de MotoGP para 2027, que incluiría dos sesiones de clasificación separadas en cada ronda.

A los pilotos también se les está pidiendo que dediquen más tiempo a actividades promocionales, con MotoGP advirtiendo recientemente que no asistir a esos eventos podría derivar en multas y sanciones deportivas.

Aunque el propio Márquez se perdió varias carreras por las fracturas que sufrió en la clavícula y las vértebras en Barcelona, lesiones que siguen afectando su rendimiento, dijo que está más preocupado por las consecuencias a largo plazo para los pilotos más jóvenes que representan el futuro del campeonato.

"Lo que les están pidiendo a los pilotos que hagan en pista es un poco demasiado", comentó el español. "Hablo solo [de] las [sesiones] en pista. Hay mucho riesgo en pista.

"Cada vez vamos más y más rápido, cada vez la cantidad de vueltas en las que estás empujando al límite es mayor porque también cambiaron el formato para dar más espectáculo, pero más espectáculo también significa más riesgos.

"Cuando introdujeron la sprint, aumentaron las lesiones. Tengo 30 años. No me va a afectar. Me retiraré un año más tarde o más temprano. Pero los jóvenes como Fermín [Aldeguer] y [Pedro] Acosta son a quienes el campeonato realmente necesita cuidar porque tienen 20 años y con esta cantidad de carreras y sprints, será complicado para ellos.

"Tienen que pensar en crear héroes, pero héroes a largo plazo, no solo por poco tiempo".

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuando MotoGP introdujo el formato sprint en 2023, optó por disputar carreras a media distancia en absolutamente todas las rondas. Esto marcó una diferencia con la Fórmula 1, que limita las sprints a rondas seleccionadas, aunque aumentó progresivamente el número de tres en 2021 a 10 el próximo año.

Consultado sobre cuántas carreras sprint le gustaría ver en una temporada, Márquez dijo: "La mitad. Lo perfecto sería como seis, como la Fórmula 1 [en 2026], más o menos".

Cómo afectaron las lesiones a la parrilla de MotoGP 2026

De los 22 pilotos titulares de la parrilla, 10 se vieron afectados por lesiones durante la temporada. Esa cifra incluye tanto a Raul Fernandez como a Jorge Martín, quienes fueron declarados no aptos para el GP de Australia antes de que la carrera fuera cancelada. Joan Mir no está incluido, ya que el piloto de Honda se perdió las últimas tres rondas por enfermedad y no por lesión.

Además, el piloto de pruebas de Honda Takaaki Nakagami también se lesionó en Japón mientras competía como invitado.

La última vez que toda la parrilla corrió junta fue en el Gran Premio de Brasil, en marzo.

Todos los pilotos de MotoGP que se perdieron carreras o fueron declarados no aptos para competir por lesiones

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