Alex Márquez: hay miedo en el paddock por el COVID-19

Durante la conversación de Álex Márquez con los medios surgió el tema del COVID-19, el positivo anunciado ayer por Valentino Rossi, el que sufrió Jorge Martín y la baja de Tony Arbolino por relacionarse con un infectado.

“Tres pilotos, pero ha habido muchos más casos: mecánicos, ingenieros, y otras personas. Es algo a lo que estamos expuestos. Al final, lo de Rossi si das positivo te tienes que quedar en casa, no te queda otra. Lo de Arbolino no conozco la historia realmente, no sé por qué tiene que quedarse fuera si ha dado negativo. Espero que lo hablemos en la Comisión de Seguridad, porque es algo que yo no sabía, parece que ha dado positivo alguien que viajaba con él, un pasajero normal, pero no puedo opinar realmente”, explicó.

El de Honda admitió que hay un poco de miedo dentro del paddock.

“Estamos expuestos a ello y nos puede marcar un poco. Valentino esta muy en contacto con todos los pilotos de la academia y ahora hay ese miedo a ver quién está o no infectado aquí dentro. Al final, los pilotos estamos en contacto con mucha gente en el paddock, con muchos periodistas, y es peligroso, es muy fácil coger el virus”, advirtió.

Al final de la rueda de prensa, un periodista le soltó una inquietante pregunta al menor de los Márquez relacionada con la infección de Rossi, posiblemente en un cumpleaños: ‘Si volviendo de Le Mans hubieras ido a Cervera a una fiesta y te hubieras contagiado de COVID-19, ¿qué crees que te hubiera dicho Honda?’, le plantearon a un Alex que se mostró sorprendido pero accedió a responder.

“No sé, puede que me dijeran de haberlo celebrado en el podio, cosa que no hice. Lo celebré a mi manera, en casa con la familia. Al final es muy fácil, con cualquier persona que estés en contacto, ya sean tus padres, tu pareja o quién sea, estás siempre expuesto a coger el virus. Es algo con lo que tienes que ser muy cuidadoso e ir con pies de plomo".

"Personalmente, intento ser profesional tanto cuando estoy en el circuito como cuando estoy fuera, viviendo las 24 horas con precaución para no coger el virus, tanto por mí como por mi equipo, y estar preparado para ir a cada carrera. Ya tenemos la baja de Marc y solo faltaría que me contagiara y no poder ir a las carreras”, zanjó el de Cervera.

