Alex Márquez: "Tuve que pedirle a Marc que me dejara en paz"

El campeón del mundo de Moto2 2019 debutó en la clase reina el pasado curso con el equipo Repsol Honda oficial, en el que iba a formar pareja con su laureado y multicampeón hermano, Marc Márquez.

Sin embargo, una lesión en la primera carrera del año, en Jerez, dejó a Marc fuera de combate todo el año, por lo que Alex tuvo que afrontar su debut sin un referente claro, teniendo que asumir unos galones que, a priori, no le correspondían.

La respuesta de Alex fue en crecimiento, sobre todo después del test de Misano a mitad de temporada, concluyendo el curso con dos podios, Francia y Aragón, los únicos para Honda en 2020.

El hermano menor de Márquez tuvo que afrontar preguntas constantes de los medios de comunicación sobre su hermano y sobre los consejos que le estaba dando después de cada carrera, lo que se volvió “un poco” frustrante a medida que avanzaba la temporada para el corredor de Cervera.

Marc le dio a su hermano “mil” consejos, pero después de un cierto momento Alex tuvo que pedirle que parara, ya que tenía demasiado para procesar.

En conversación con Motorsport.com, Alex reconoció que “en un momento dado, un poco”, cuando se le preguntó si tantos preguntas sobre Marc le llegaron a cansar.

“Creo que yo no soy el que tiene que decir algo sobre Marc. Es el equipo, es el team manager, Alberto [Puig], quien tiene que decir algo nuevo o lo que sea”.

Alex también reconoció que Marc le daba muchos consejos y que al final no era fácil procesarlo todo.

“Sin duda me dijo muchas cosas para mejorar, para aprender. Pero al final, yo era un debutante en camino de aprender, estoy solo en el camino”, recordó.

“Puedes tener al mejor hermano del mundo de tu lado y él puede enseñarte muchas cosas, pero estás creciendo y necesitas aprender de todas las partes y recordar todas las mil cosas que me dijo”.

“No es fácil y llegó un punto en la temporada en la que le dije: déjame en paz, por favor, no me digas más cosas porque necesito procesar las que me dijiste antes”.

El corredor sitúa el momento de esta situación entre sus dos primeros podios en MotoGP.

“Si te acuerdas en la rueda de prensa de Aragón, dije que dejaran de preguntarme por mi hermano porque en ese momento estaba un poco al límite en mi cabeza. Pero es algo natural y algo con lo que he tenido que vivir desde que empecé en el campeonato del mundo”, se queja.

“En cada entrevista siempre me hacen alguna pregunta sobre Marc”.

Tras su primer año de debut en MotoGP con el equipo Repsol Honda, Alex seguirá su carrera en el LCR, con la misma moto que los oficiales y apoyo de fábrica. Y quizá sin tener tanto foco mediático encima.