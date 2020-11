Alex Márquez: hubo instantes en que dudé que MotoGP era para mí

El piloto de Honda aún permanece en la pelea por el galardón de novato del año con Brad Binder, por más que los 20 puntos que le saca el de KTM parecen una distancia prácticamente insalvable cuando solo hay 25 puntos en juego.

Márquez fue de menos a más a medida que el calendario iba avanzando, justamente la dirección contraria que siguió Binder, que se impuso contra todo pronóstico en Brno, en su tercera carrera en la categoría de las motos pesadas, y que desde entonces no ha vuelto a pisar el podio.

En el caso de Márquez, los dos podios logrados en Le Mans y en Aragón, combinados con la consistencia demostrada en varias sesiones de ensayos, confirmaron su asentamiento en la clase reina.

Llegados el momento de ponerse nota, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) se pone un 6,5 sobre diez, “un bien o casi notable”, según dijo este jueves, ya desde Portimao, por más que hubo momentos buenos y también los hubo de malos.

“He aprendido mucho. Hubo momentos en los que disfruté, y otros en los que pensé que MotoGP no era para mí. Aún tengo mucho que mejorar”, resumió Márquez, que ve como una misión casi imposible arrebatarle a Binder el título de novato del año.

“Cometí dos errores, en Aragón y en Valencia, que me costaron el novato del año. De todas formas, son fallos que me llevo y que me irán bien para el futuro”, reflexionó el #73, que todavía no está del todo recuperado del costalazo que se dio el sábado pasado y que le hizo correr muy dolorido el domingo.

“Estoy mejor del accidente. Mi espalda mejora cada día y lo bueno es que ya no tengo esa sensación de que se me duerme la muñeca izquierda”, convino Márquez, que con vistas al año que viene, cuando pasará a correr con LCR –heredará la estructura de Cal Cructhlow e incorporará a David García, quien ya le acompañó en Moto2, como ingeniero electrónico–, pide que Honda trabaje para conseguir que toda esa potencia que rinde el propulsor del prototipo llegue hasta el suelo.

“Al final no seré yo quién descubra la Honda. Esta moto tiene mucho potencial, pero hay que mejorar en algunos aspectos. Sobre todo, en que la potencia llegue a la rueda en circuitos en los que el asfalto no tiene mucho agarre” , remachó el todavía campeón del mundo de Moto2.

