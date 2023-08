Alex Márquez: Desde el tercer giro sabía que podía ganar

El piloto de Gresini ya aviso por la mañana, en condiciones complicadísimas de lluvia, logrando clasificarse en primera fila de parrilla del Gran Premio de Gran Bretaña, una condiciones que llevaron al español a decir, incluso, que no se podía correr y que los pilotos debían "plantarse".

Sin embargo, donde se plantó Alex Márquez, y por primera vez en sus cuatro años en MotoGP, fue en lo más alto del podio de la clase reina, un triunfo que no sube al palmarés por ser en una carrera sprint, pero que para la moral y motivación del chico de Cervera es oro puro.

"Ha sido una victoria en una carrera sprint, pero mejor eso que nada", soltó el de Gresini.

"Es la mejor forma de empezar la segunda parte de la temporada, después de no haber tenido demasiada suerte en la primera mitad del curso. Hemos empezado enchufados, ha sido una carrera larga y dura, pero con la ventaja que he logrado en un punto, ya la he podido mantener hasta el final", explicó.

"Es algo muy positivo comenzar la segunda parte de la temporada con la primera fila de la parrilla y sobre todo con esta victoria. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado muchísimo este fin de semana. Antes de la carrera, sabía que hoy era el día de ganar. Estaba convencido. Tras las primeras curvas me dije que tenía que adelantar, porque me estaba saliendo muy bien", añadió.

"Ha habido un momento muy bueno, pero en la curva 10 me he equivocado de marcha y he puesto segunda en lugar de tercera y casi me pilla Marco Bezzecchi, sabía que era muy difícil adelantar, pero en la tercera vuelta ya he notado que tenia muy buena tracción y muy buen feeling, y he visto que tenía que ir hacia adelante, he entendido que debía apretar, he puesto el mapa de full power y he ido a por todas, seguramente por eso al final me he quedado sin neumáticos y me ha recortado un poco", explicaba su estrategia.

Como si el mundo se hubiera girado al revés, el pequeño de los Márquez acabó en lo más alto del podio mientras su hermano Marc Márquez lo hacía fuera de los puntos, muy lejos.

"No sé qué me dirá cuando hablemos esta tarde, me dará la enhorabuena, le he visto en la vuelta yendo al podio y me ha felicitado, él sabe que me siento bien con esta moto, pero poco más, cada cual a lo suyo, y mañana tenemos otra carrera. A ver si podemos estar otra vez en la lucha", zanjó el catalán.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 9 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 10 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 11 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 12 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 13 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 16 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 19 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 22 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 23 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 27 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 28 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 29 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 30 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 31 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team caída 32 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 37 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 38 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 39 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 40 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 41 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 42 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 44 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Equipo Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images