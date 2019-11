Alex Márquez: "Cuando me caí no me lo podía creer"

Cheste.- Poco después de las nueve de la mañana, Álex Márquez posaba frente a la puerta de su garaje sobre la Honda de MotoGP del equipo LCR completamente pintada de negro y sin ningún patrocinador, salvo la presencia del logo de la marca nipona y el número 73 que seguirá llevando el catalán.

El campeón de Moto2 lucía un mono negro de Alpinestars, con pequeños detalles en blanco y azul, junto a su habitual casco Shoei y las botas con los colores que lo acompañan a menudo.

Las frías temperaturas que se registraron a primera hora de la mañana provocaron que no saliera a pista hasta pasadas las 11, hora local.

Sin embargo, cuando solo llevaba 12 minutos rodando, Márquez se fue al suelo en la curva 10. Una caída sin consecuencias físicas, pero que dejaba la moto muy tocada. Tanto, que no pudo volver a salir hasta las 13:57, con el mono ligeramente deteriorado y un parche en la parte trasera.

"Ha sido un día positivo al margen de la caída, que es clásica aquí, un error de novato", resumía Márquez. "Cuando me he caído no me lo podía creer, pero Alberto [Puig] me ha tranquilizado. Antes de caerme ya lo he visto venir".

Tras perderse la sesión de mañana casi al completo, el español tuvo que emplearse a fondo por la tarde. En total dio 53 vueltas, lejos de las 82 de Fabio Quartararo, de quien se quedó a 2.7 segundos.

"No pude dar muchas vueltas porque la caída trastocó los planes. Mañana hay que dar muchas más. Tengo que rodar más, entender la moto. Cuando pude rodar me sentí bien, con buen ritmo y sin cometer demasiados errores. En este momento estoy disfrutando, seguro que los problemas llegarán cuando me acerque a los más rápidos", comenta.

El #73 se lo tomó con cautela después de lo que ocurrió por la mañana, pero aún así ya se ve rápido en algunos puntos.

"En alguna curva ya soy bastante rápido, pero debo mejorar y ser más competitivo. Lo importante es que he ido mejorando vuelta a vuelta. Ahora el tiempo es lo de menos. Hay que ir paso a paso porque tengo mucho por aprender. La potencia y el freno de carbono son los principales elementos distintos a la Moto2", señala.

Márquez ha firmado por un solo año, por lo que es consciente del riesgo que ello supone.

"Esto es MotoGP y estoy aquí para aprovechar esta oportunidad. Quiero darle las gracias a Honda. Todo ocurrió muy pronto y el plan cambió con la retirada de Lorenzo. Tengo un año de contrato, pero es una gran oportunidad. Mi plan era seguir en Moto2. Mi equipo será el mismo que terminó el curso con Lorenzo", desvela.

En Valencia, el piloto de Cervera está en el box del LCR Honda. La próxima semana en Jerez se estrenará en el de Repsol Honda con su hermano Marc.

"No pensaré quién está a mi lado. Intentaré aprender de todos los pilotos de HRC. En Jerez ya estaré en el box del Repsol Honda. Hablaré con Marc después. Le preguntaré cómo me ha visto encima de la moto", finalizó.

↓ El primer día de Alex Márquez en MotoGP ↓