Álex Márquez es autorizado a volver a la pista en Brno

Después de sus médicos personales, fueron los médicos del campeonato quienes dieron su aprobación para que Álex Márquez volviera a la pista el viernes, con motivo de los primeros entrenamientos del GP de la República Checa, en Brno.

El piloto español sufrió un accidente muy grave hace un mes en Barcelona, cuando impactó de lleno contra la KTM de Pedro Acosta y acabó perdiendo el control de su Ducati al borde de la pista. El accidente, estremecedor, finalmente tuvo consecuencias relativamente leves para Márquez dadas las circunstancias.

Operado ese mismo día por una fractura de la clavícula derecha, pudo regresar a su domicilio tras solo una noche de hospitalización. Finalmente fue él quien pidió ser hospitalizado de nuevo en Madrid posteriormente, cuando tuvo que hacer frente a fuertes dolores. No obstante, una "leve fractura"de la cervical C7 solo requirió reposo y cuidados, sin ninguna otra intervención quirúrgica.

El equipo Gresini anunció rápidamente la sustitución de su piloto para dos Grandes Premios, los de Italia y Hungría, donde Michele Pirro y después Iker Lecuona se subieron a la Ducati. Ahora, no será necesario movilizar a otros sustitutos, ya que se considera que Álex Márquez está lo suficientemente recuperado como para volver a ocupar su lugar en su box.

El veredicto del control médico al que se sometió este jueves en Brno dice que, no obstante, su estado deberá ser reevaluado después de los primeros entrenamientos libres, el viernes por la mañana. El Dr. Ángel Charte, médico de MotoGP, evaluará entonces si Álex Márquez está en condiciones de continuar su Gran Premio.

Mientras tanto, Johann Zarco, también gravemente accidentado en Barcelona cuando la carrera se relanzó tras la interrupción posterior a la caída de Álex Márquez, sigue esperando ser operado de la rodilla. Reveló que primero debía curarse bien una quemadura profunda para evitar cualquier riesgo de infección.

Lee también: MotoGP Álex Márquez cuenta el impacto de su caída y su regreso progresivo a la vida normal