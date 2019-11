Alex Márquez: "He intentado aprender de todos los pilotos"

Cheste.- El pequeño de los Márquez, entre los dos días, se va de Valencia con 132 vueltas al manillar de la RC213V de 2019 en el bolsillo y habiendo protagonizado un único error, en su primera salida del martes cuando se fue al suelo tras su séptimo giro.

El tiempo de Alex fue, al final de la jornada, el 20º en la hoja de tiempos pero, sin duda, lo más importante para el debutante piloto de Honda fue la acumulación de vueltas y experiencia con la nueva moto.

“Ayer cometí un error solo salir, así que hoy hemos empujado pero con cuidado, prestando atención a las temperaturas bajas y haciéndome a la moto. Está claro que habrá que ir buscando los límites de la moto y llegarán las caída, pero hoy por suerte no tuvimos ninguna por mi parte, pero van a llegar y forma parte del trabajo”, explicó.

La próxima oportunidad en la que el piloto se suba a la Honda será el lunes de la semana que viene en el test de Jerez, el último del año, donde Alex estará ya en el box Repsol Honda con la que será su tripulación en 2020, la misma que tuvo Jorge Lorenzo este año.

“Está por definir aún el plan de trabajo para Jerez. Lo más importante es que allí ya estaré con mi equipo al cien por cien y empezaremos a conocernos y dar pasos adelante. El objetivo es seguir mejorando, entendiendo la moto y adaptándome al estilo que tengo que aplicar a MotoGP. Concentrado, dar vueltas, entender las cosas y tratar de estar cada vez más cerca”, dijo.

La anécdota del día es que, por primera vez, Alex coincidió en pista con su hermano Marc, con el que pudo rodar algunas vueltas.

“Me he encontrado dos veces con él, con todos los pilotos que me he encontrado en pista he intentado aprender algo, aunque fueran pequeñas cosas, en algunos puntos me sacaba menos, en otros más, al final tenemos la telemetría compartida con todos los pilotos de Honda y he visto los puntos donde me falta más y en los que hay que mejorar de cara a Jerez”.

Alex mejoró su tiempo de referencia de ayer (1:32.873) a hoy (1:32.235) más de seis décimas, un pasito adelante importante.

“He progresado sobre todo en la consistencia, en tenerlo todo un poco más bajo control, pero todavía nos quedan muchos pasos por hacer, donde más falta es entender los neumáticos y los frenos de carbono, ahí es donde a veces me quedo un poco parado, tengo que coger ese feeling con los frenos y en eso es en lo que más tengo que trabajar de cara al próximo test”, zanjó el nuevo piloto Honda.

