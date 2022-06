Aleix: logré 13 segundos sobre Quartararo, nada mal

La mejor versión del veterano corredor de Aprilia ofrece nuevos matices cada vez que sale a la pista, y este domingo, en un escenario tan magnífico como la Catedral, el catalán se enfundó en el mono de Marc Márquez para convertirse en el verdadero protagonista de la carrera a pesar de no poder subirse siquiera al podio.

El encontronazo con Quartararo a las primeras de cambio (cuarta vuelta) que casi le lleva al suelo y que le hizo reincorporarse a la pista el 15º, fue la gasolina que le empujó a llevar a cabo la remontada de su vida, hasta cruzar la meta el cuarto.

Todos los aficionados que estaban siguiendo la cita estaban convencidos de que iba a terminar el sexto, porque nadie vio venir el estratosférico adelantamiento que se sacó del sombrero sobre Jack Miller y Brad Binder, en la última variante del circuito, el punto más reconocible del trazado, por la cantidad de grandes premios que se han resuelto allí.

Con esta escalada, Espargaró le recorta 13 puntos al francés, todavía líder, del que se queda ahora a 21 puntos, menos de una carrera.

"Podía ganar y Fabio terminar el segundo, y sacarle cinco puntos, y le saqué 13. No es lo que quería, pero ni tan mal", resumió, a pie de podio y ante los micrófonos de DAZN, el corredor de Granollers (Barcelona), que después del percance con su rival de Yamaha, rodó absolutamente encendido, una vuelta rápida tras otra, y que registró una nueva plusmarca en su persecución (vuelta 15).

"Estaba muy enfadado porque, solo dos vueltas antes de que Fabio me chocara, me di cuenta de que tenía mejor moto. Era impresionante cómo iba de rápido. Pensaba: hoy ganas. Y cuando me dio, me ha dado mucha rabia", añadió el español, que nada más terminar recibió la visita de Quartararo, que se dirigió hasta su garaje para disculparse.

"Hubo un momento en el que estaba el 14º y pensaba: si te caes, te caes, porque era una bola de partido. Al final llegó la recompensa en la última variante; pensé que no llegaba", prosiguió el #41, contento por el mordisco que le ha dado a su desventaja respecto del Diablo, pero mosqueado por no haber podido pelear por su segundo triunfo en MotoGP.

"Es una pena porque nunca sabes cuándo vas a tener la próxima oportunidad de ganar. Aquí me veía como en Argentina [dónde logró su primer triunfo]. Hice lo que pude, una remontada brutal, adelantando a pilotos muy rápidos", zanjó Espargaró.