Aleix Espargaró: "Estamos aquí por méritos propios."

El casillero de Aleix Espargaró brilló con luz propia tras adjudicarse la primera victoria en MotoGP durante el Gran Premio de Argentina. El piloto de Aprilia consiguió hacer frente a la amenaza impuesta por la Ducati de Jorge Martín, la mayor rival de su RS-GP durante el domingo en Termas de Río Honndo.

Muy contento y feliz, Aleix Espargaró aseguró que no podía creer lo que acababa de lograr.

"Ha sido un fin de semana muy bueno, yo nunca había gestionado una situación así", expresó a los micrófonos de DAZN de España tras concluir la prueba.

"No ha sido fácil, la pista ha cambiado muchísimo, patinaba mucho la moto", describió el piloto español.

"Pero al final he trabajado mucho con el control de tracción y el freno motor para poder llegar a las últimas vueltas un poco mejor que Jorge [Martín]".

Espagaró estrenó el palmarés de Aprilia en la categoría reina, después de "muchos años sufriendo".

"Ayer por la noche me decía a mí mismo ‘intenta disfrutarlo, has conseguido la pole, intenta disfrutar de ella y mañana disfruta de ser el primero en la parrilla y no tener a nadie delante".

"Somos ganadores de un gran premio y estamos liderando el mundial, así que estamos trabajando y consiguiendo cosas muy bonitas".

"Queda mucho trabajo por hacer, pero la realidad es que estamos ahí por méritos propios. Nadie me ha regalado nada y estoy liderando el campeonato en la tercera carrera".

"Si he sido capaz durante estos años de superar tiempos difíciles estando el 20º, 18º y 15º, me adaptaré bien a esta nueva situación".

El piloto de Granollers quiso dedicar esta victoria a sus padres, quienes pueden presumir de tener a dos hijos compitiendo contra los mejores pilotos del mundo.

"Todos los esfuerzos que han hecho estos años han valido la pena. Ahora ya tienen a dos ganadores y esta va para ellos".

"Falta mucho, pero somos uno de los candidatos, más claro que el agua. Voy a seguir con los pies en la tierra con la cabeza fría y dándolo todo", concluyó.