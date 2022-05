Espargaró marca un ultimátum a Aprilia para su renovación

Le Mans.- El de Granollers se ha abonado a la primera fila de la parrilla de salida y con una moto que hace un año nadie quería y era el auténtico patito feo de la categoría, Aleix Espargaró se ha convertido en ganador de carrera y en un piloto que lucha constantemente por los podios, las primeras posiciones y que está metido de lleno en la lucha por el campeonato.

Pese a esa espectacular transformación de la moto, que solo va así de bien en sus manos, Aprilia sigue negándose a presentarle al español una oferta con cara y ojos para la renovación, y con el mercado de pilotos completamente abierto y algunos primeros espadas buscando asiento para 2023, a Aleix se le está acabando la paciencia.

Cuando en la rueda de prensa del sábado le preguntaron este sábado al de Granollers por su futuro, la respuesta fue lacónica.

"No sé qué decirte, no depende de mí, me entristece un poco la situación, pero no voy a estar aquí esperando eternamente", dijo.

Una postura que lleva a pensar que el piloto puede plantearse una fecha límite para decidir su futuro.

"No he pensado una fecha límite, pero no puede ir más allá de Mugello (29 de mayo), en Barcelona (5 de junio) mi futuro quedará aclarado, tenemos cosas interesantes", aseguró.

"No es que tenga prisa, porque el tiempo juega a mi favor, en cada carrera voy más fuerte y sigo luchando por el campeonato, es más por una cuestión de respeto, en Barcelona mi futuro debe estar claro”, insistió Aleix, que lleva seis años picando piedra en el garaje de la casa de Noale.

En el plano deportivo, por cuarta vez esta temporada, Espargaró saldrá desde la primera fila de la parrilla en el Gran Premio de Francia.

"Es muy importante la consistencia los domingos si quieres luchar por el campeonato, pero al mismo tiempo tienes que ser rápido y eso se demuestra los sábados. Cuatro primeras filas y tres consecutivas para un piloto es muy importante porque significa que eres rápido".

Y más en esta categoría actualmente, donde ha quedado claro que para optar al podio debes salir de las dos primeras filas, tercera a lo sumo.

"Es muy difícil llegar delante si sales mal en parrilla, te la tienes que jugar muchísimo en las tres o cuatro primera curvas, pero la norma es que en el 95% de los casos si no sales delante es casi imposible, se disparan las presiones y las temperaturas, todo el mundo corre y frena tarde".

"De ritmo estamos bien, bastante parejos con las dos Ducati oficiales y con Fabio Quartararo, creo que somos los cuatro más fuertes, así que habrá que decidir bien el neumático trasero para la carrera y ver qué pasa con el mítico clima de Le Mans, a ver si nos levantamos con lluvia".

Aleix espera poder hacer una buena salida con la Aprilia y no tener que esquivar tráfico.

"La pista tiene algunos puntos de adelantamiento, el problema es como reaccionan las motos, el problema es acercarte al de delante, porque corres el riesgo de irte al suelo, lo vemos en cada carrera, frenando dos metros más adelante puedes caerte y llevarte por delante a otro piloto".

