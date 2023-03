Aleix Espargaró no quiere que el MotoGP "se convierta en boxeo"

El primer fin se semana con el nuevo formato de MotoGP, que ha traído la entrada de la carrera sprint, se ha saldado con dos pilotos lesionados, Pol Espargaró y Enea Bastianini, muchas caídas y una espectacular carrera sprint en la que muchos pilotos han ido al límite.

Algunos corredores se han quejado de la agresividad que se ha vivido y Aleix Espargaró estuvo de acuerdo: "Sólo espero que este deporte no se convierta en boxeo, porque no lo es".

Una afirmación que podría entenderse como un reproche al nuevo formato.

"Yo no he dicho que no me guste el nuevo formato, hay que darle tiempo, entenderlo, ver si baja un poco la intensidad, la tensión de los pilotos. Yo digo que si a la gente le ha gustado la carrera de hoy, perfecto, pero a mi no me gustan tantos choques y tantas caídas. Pero no digo que el formato sea malo, a mi me encanta correr carreras", quiso dejar bien claro.

"Cuando digo boxeo quiero decir que espero que sea un deporte en el que gana el que va más rápido, no el más agresivo. Me ha parecido que la sprint race de hoy se ha afrontado a un nivel de tensión y agresividad muy fuerte. También es cierto que es la primera carrera del año, que siempre hay mucha tensión en la primera carrera cada temporada y este año, con un formato nuevo y mucho viento, no quiero que salga un titular diciendo que me cago en las sprint race porque no lo he hecho. Hay que darle tiempo a estas carreras de los sábado para ver si nos adaptamos y baja la agresividad que hemos visto hoy".

Lo que muchos temían, que se produjeran lesiones y, en consecuencia, perderse carreras, ya ha pasado.

"Hoy Enea, ayer Pol y un montón de caídas. No os creáis que todas esas caídas son por estar en Portimao, son por el nuevo formato, el viernes por la tarde te tienes que jugar el pase a la Q2 y no estamos preparados porque aún es viernes, hay caídas, banderas rojas, hay que darle tiempo al nuevo formato", insistió.

Sobre sus prestaciones y el enfoque para la carrera larga del domingo, fue optimista.

"Mi ritmo era bueno, me he visto bien, he logrado llegar al grupo de delante y el problema es que no hemos podido adelantar. Si la carrera hubiera sido más larga creo que solo las dos Ducati eran más rápidas que las Aprilia".

"Me he quedado bloqueado por Marc Márquez, que no tenía el mismo ritmo que las Aprilia, pero es un frenador bestial y se nos ha acabado el tiempo de la carrera sin poder adelantarle, pese a tener más tracción y paso por curva que él. Cuando se ha terminado, es cuando yo empezaba a ir más rápido y ellos con más dificultades. Pero las carrera sprint son eso", cerró el de Granollers.

