"Lo importante es no cometer más errores", dice Espargaró

Aleix Espargaró comenzó liderando el FP1 del Gran Premio de Aragón. El de Aprilia había declarado en la rueda de prensa del jueves sentirse confiado y con posibilidades para la cita de Alcañiz, un circuito en el que ya sabe lo que es subir al podio.

Sin embargo, en el FP2 no terminó de marcar un buen tiempo, quedándose fuera incluso del Top10. El de Granollers besó el asfalto hasta en dos ocasiones, lo que mermó su progresión. Pese a ello, Aleix calificó el día de "positivo".

"Fue un día positivo, con dos errores. El primero un poco más grande, porque rodaba por fuera de la trazada y me caí al estar en la zona sucia. Pero con gomas de carrera soy rápido, me siento fuerte. No recuerdo la última vez que me caída dos veces el mismo día. Hay que entender el límite para ir rápido otra vez", explicó.

Lo cierto es que, si quiere mantener vivas sus esperanzas al título, el mayor de los Espargaró tiene que empezar a recortarle puntos a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, superiores al de Aprilia en los últimos grandes premios.

"Estoy dando todo lo que tengo para tratar de ir rápido, por eso me caí dos veces en el test de Misano. Lo importante es terminar la carrera en lo más alto; no caerse en los entrenamientos. Evidentemente que no te quieres caer, pero iba rápido. Yo estoy bien, la moto quedó destrozada. Pero ella tiene muchas más piezas de recambio que yo".

"Lo importante es no cometer más errores porque eso te quita confianza. He partido una moto por la mitad, y eso no es bueno en ningún caso", sentenció. Más tarde, añadió que cree que aún se le tiene en cuenta en la pelea por el título: "Este año he asistido a más ruedas de prensa que en toda mi carrera. Por las victorias que tengo yo, Pecco y Fabio, me sorprende que se me tenga tanto en cuenta".

Al igual que otros pilotos, como Jorge Martín, Aleix lamentó el poco grip que ofrece la pista de Motorland. "El agarre es muy pobre, no puedes apretar. Además, creo que hemos ido despacio si tenemos en cuenta las gomas tan blandas que tenemos".

Por si fuese poco, el #41 también tuvo que hacer frente a un problema con el regulador de altura delantero, aunque aclaró que "no es la primera vez" que le pasa. "No es preocupante porque es viernes, pero lo habría sido de haber ocurrido el domingo. Si eso pasa, ni siquiera puedes comenzar la carrera".

El tercer clasificado de la general también tuvo palabras para la vuelta a los circuitos de Marc Márquez. "Fue un lujo ver a Marc; ya sabía que iría rápido en este circuito. Además, rodé con él esta mañana y se le ve fluido".

Por último, y para alivio de sus seguidores, declaró que la lesión en su mano izquierda, que arrastra desde los test de Misano, no está suponiendo ningún impedimento para pilotar su RS-GP. "De la mano estoy perfecto; el dedo solo me duele al parar".