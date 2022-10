Espargaró: "Tuvimos muy mala suerte y solo estamos a 20 puntos"

Tercero de la general, el de Aprilia llegaba a Tailandia a 27 puntos del líder, Fabio Quartararo, y pese a tener que afrontar una carrera muy complicada, con una sanción de long lap incluida, salió habiendo recortado siente puntos al galo, que ahora solo lidera con dos de ventaja sobre Pecco Bagnaia.

A Aleix Espargaró se le vio muy activo en la parrilla de salida, antes del inicio de la carrera, el español trató de hacer entender al resto de pilotos que había una zona muy al límite entre las curvas 3 y 4, donde la visibilidad, aseguraba, era nula. Trataron de limpiar rápidamente, sin mucho éxito, ese punto, y la carrera comenzó en condiciones terribles.

"Hubo mucho estrés. La pista estaba muy bien, pero entre la curva 3 y la 4 no se veía nada", indicó Aleix al final de la carrera, en la que acabó 11º.

"Estaba muy peligroso. Antes de la carrera lo que quería era que limpiaran de agua esa zona. Me cabreé con los demás pilotos, por no hacer presión para ello", desveló. "No es querer o no querer correr, es tratar de ayudar a la Comisión de Seguridad. No se veía nada en pista, he aviso a los comisarios, pero gracias a dios no ha pasado nada", añadió.

"En el warm up de la mañana, tras un fin de semana muy difícil, dimos un paso adelante, creo que tenía ritmo para acabar sexto", indicó.

"Estoy contento, fui rápido. Salí el 13º y me puse séptimo", recordó, justo antes de hablar del toque con Brad Binder, al que apartó de su trazada, por lo que fue sancionado el catalán.

"Del toque con Brad no creo que mereciera sanción. Morbidelli me golpeó dos veces en las últimas vueltas; no sé qué buscaba, puede que un contrato. Y no recibió ninguna penalización", se quejó en la comparación.

Dirección de Carrera sancionó a Aleix con una vuelta larga, que en este circuito es muy larga.

"En la long lap me tuve que ir a girar a Roma", exageró. "No creo que sea difícil intentar hacer long lap en las que se pierda, más o menos, el mismo tiempo, aquí he perdido cinco segundos", dijo en referencia a otros circuitos, como Silverstone, donde Fabio Quartararo solo perdió 9 décimas o 1 segundo.

Pese a todo, Aleix quiere ver la situación de forma positiva y a tres carreras del final se niega absolutamente a tirar la toalla.

"Tuvimos muy mala suerte en las dos últimas carreras y solo estamos a 20 puntos. Y vamos a dos circuitos que me encantan (Australia y Sepang), y donde voy rápido. Creo que este es nuestro año", insistió el piloto de Granollers.