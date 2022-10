Espargaró: Iba por encima del límite cuando me caí

Sepang.- El de Aprilia logró pasar a la Q2 directamente, evitándose el trance de la Q1 que sí debió sufrir en Australia, sobre todo gracias a la 'ayuda' de Jorge Martín, al que le pillo rueda tanto en el FP3, como posteriormente en la cronometrada oficial, en la que sin embargo sufrió una caída que le impidió obtener una buena clasificación.

Aleix Espargaró saldrá 10º en parrilla, lo único positivo es que lo hará justo detrás de Pecco Bagnaia (9º), y por delante de Fabio Quartararo (12º) que se lesionó una mano, con los que se juega aún el campeonato.

"Ha sido una lástima porque iba rápido detrás de Jorge Martín, venía a 0.0 en el segundo parcial, pero la moto no tiene nada de agarre en este circuito y nos está costando muchísimo. Iba, obviamente, por encima del límite", explicó Aleix para entender la caída.

"Se me ha cerrado la dirección. Una pena porque habría ayudado mucho para la carrera salir en primera fila, pero, de todas maneras, lo he intentado todo. Hemos mejorado un poquito hoy, pero no lo suficiente", se lamentó el tercer clasificado de la general, a 13 puntos de Quartararo y 27 de Bagnaia, con el que no tiene margen de error y debe superar en la carrera de este domingo.

Una carrera en la que Aleix cree que las opciones pueden verse marcadas por factores externos.

"Habrá que ver la meteorología. Si la carrera es en seco, va a ser dura en muchos sentidos, tanto para los neumáticos como para el físico, va a ser complicada, la moto desprende muchísimo calor. Va a ser difícil de gestionar", advertía.

Aleix admite que está un peldaño por debajo de las Ducati en velocidad, pero cuenta con sus propias armas.

"No tengo mucha velocidad, no soy muy rápido, pero sí que soy bastante constante con el ritmo de carrera y no destrozo el neumático. Ojalá pueda mantener un buen ritmo y sacar los máximos puntos posibles", se marcó como objetivo.

Lo único positivo es que tanto Bagnaia como Quartararo tampoco han logrado una buena posición de parrilla.

"Se han cometido muchos errores, hay mucha tensión. La posición en parrilla no es súper importante para mañana. Tengo la sensación de que aunque Pecco salga retrasado, tiene bastante más ritmo, va rápido, está fuerte aquí. Pero nunca sabes lo que puede pasar saliendo en mitad del pelotón, así que ojalá que, al menos, pueda recortarles algunos puntos", zanjó.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Francesco Bagnaia, Ducati Team Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Francesco Bagnaia, Ducati Team Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Francesco Bagnaia, Ducati Team Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 11 / 14 Foto de: Srinivasa Krishnan Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 12 / 14 Foto de: Srinivasa Krishnan Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 13 / 14 Foto de: Srinivasa Krishnan Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team 14 / 14 Foto de: Srinivasa Krishnan