Fermín Aldeguer pasará por el quirófano tras fracturarse la mano en Mandalika

Fermín Aldeguer, piloto de Gresini Ducati, deberá someterse a una cirugía en la mano derecha tras un fin de semana del Gran Premio de Indonesia plagado de caídas.

Después de haber conseguido su primera y única victoria en un gran premio en esta carrera hace un año, estuvo lejos de ser una defensa soñada para el español. Se cayó dos veces el viernes, lo que lo dejó a contrapié al verse relegado a la Q1.

Aunque avanzó desde allí a la Q2, se cayó en esa sesión camino al sexto puesto en la parrilla.

Tras un inicio prometedor del gran premio que lo había llevado hasta el cuarto lugar, Aldeguer cerró luego un fin de semana doloroso al irse al suelo en la curva 16 en la segunda vuelta.

Después de la carrera llegó el anuncio de que "ha sufrido una fractura en la base del primer metacarpiano de la mano derecha y necesitará cirugía".

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer volará de inmediato a Barcelona el domingo para someterse a la operación.

La buena noticia para el piloto de 21 años es que quedan dos semanas hasta la próxima carrera, el Gran Premio de Australia en Phillip Island.

Aldeguer ya tenía problemas físicos antes de este fin de semana de cuatro caídas. Ha estado rengueando toda la temporada después de fracturarse el fémur en un accidente durante los test de pretemporada, y luego sufrió otra lesión en Assen que lo hizo perderse tres rondas a mitad de temporada.