Aldeguer despeja sus dudas tras su lesión: "El mejor regreso posible"

Fermín Aldeguer completó con éxito su regreso a la competición, dos meses después de fracturarse una vértebra en Assen. El piloto español, recién confirmado rumbo a VR46 para las dos próximas temporadas, dejó huella al clasificarse quinto en la primera jornada de entrenamientos del GP de Aragón, antes de lograr dos sextos puestos en carrera.

"Claramente no esperaba este tipo de resultado", se alegraba ya el viernes por la noche, de nuevo en buen camino y motivado por su clasificación del día. Sobre todo, Aldeguer sentía que su físico respondía bien y eso bastaba para disipar sus últimas dudas tras una lesión siempre delicada de gestionar.

"Mis sensaciones fueron muy buenas desde la primera vuelta, como si no hubiera pasado nada", explicaba el piloto Gresini. "Estoy sorprendido por mi condición física. Habrá que ver cómo irá mañana al despertar, pero hice seis o siete vueltas atacando, y me sentí muy bien. No tengo dolor, lo cual es muy importante. Lo único que me falta quizá sean los pequeños músculos que solo se trabajan con una MotoGP, pero sinceramente, estoy sorprendido por mi condición física."

Aldeguer incluso se permitía soñar con un resultado ambicioso en las carreras programadas para los dos días siguientes. "Ayer, mi objetivo era simplemente dar vueltas, recopilar información e intentar disfrutar. Pero hoy, vistas mis sensaciones, creo que puedo luchar por el top 5", anunciaba con confianza el viernes por la noche.

El español sabía, sin embargo, que su posición de salida sería determinante. Ahora bien, la clasificación fue el único momento del fin de semana en el que flaqueó un poco. "No estoy contento con la clasificación, pero es normal. Necesito tiempo para entender dónde está el límite de la moto", admitía después de haber obtenido solo un puesto en la cuarta fila.

Dos sólidos resultados en carrera

Sin embargo, sí logró invertir toda la energía necesaria en las carreras, tanto en la sprint como en la larga, para abrirse camino cada vez hasta la sexta posición y mantenerse allí con el paso de las vueltas, batiendo en particular a un Fabio Di Giannantonio enredado en un fin de semana bastante gris.

"Sinceramente, creo que es el mejor regreso posible!Después de dos meses de parón y tres carreras de ausencia, conseguí dos sólidos sextos puestos, con batallas y un buen ritmo. Creo también haber estado en la pelea y haber mostrado un buen potencial en todas las sesiones, salvo en la clasificación, donde cometí errores",resumió para el sitio oficial de MotoGP.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Y añadió:"No digo que con otra posición de salida hubiera podido acabar más arriba, pero seguramente habría sido más fácil. Es lo que hay. Hay que mejorar respecto a los errores, pero también quedarse con lo positivo del fin de semana, y creo que hacer dos veces P6 en Aragón es un buen regreso."

Fermín Aldeguer ha relanzado así claramente su campeonato, más aún porque los puntos sumados le permiten volver a entrar en el top 10 de la clasificación general. Y ya piensa en la próxima cita, la semana que viene en Misano, aunque presiente que este Gran Premio podría ser un poco más exigente.

"Claramente será más complicado en Misano, que es una pista difícil, que ofrece mucho agarre y seguramente más competencia por parte de los otros constructores", subrayó. "En Misano hay muchas curvas, mucho grip, y es más difícil. Pero estoy bien. Ahora tengo una semana más para descansar, y también para entrenar, lo cual es importante para mí, y veremos en qué condición llegaré allí."