MotoGP GP de Qatar

Aldeguer se defiende tras el accidente con Bagnaia: “No fue una maniobra loca”

A pesar de considerar que su intento de adelantamiento no fue “una locura”, Aldeguer acudió igualmente al garaje del equipo oficial Ducati para disculparse por sus acciones

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Publicado: 9 nov 2026, 18:20

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Fermin Aldeguer se ha defendido de las críticas por su colisión con Francesco Bagnaia, que dejó lesionado al piloto oficial de Ducati en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar.

El piloto de Gresini estaba luchando con Pedro Acosta, de KTM, por la sexta posición cuando vio una oportunidad al encarar la última curva. Pero al frenar en la cerrada curva a derechas, no pudo reducir lo suficiente la velocidad de su moto y embistió a Bagnaia, que circulaba justo por delante de ambos en quinta posición.

El impacto lanzó al italiano por los aires, y el tricampeón del mundo pareció visiblemente dolorido al caer con fuerza sobre el asfalto antes de deslizarse hacia la escapatoria.

La carrera fue interrumpida de inmediato con bandera roja debido a la magnitud del incidente, y los comisarios sancionaron a Aldeguer con una doble penalización de vuelta larga que debía cumplir durante la reanudación acortada a 10 vueltas.

Aunque en ningún momento negó que fuera responsable de la colisión, el sophomore de MotoGP Aldeguer insistió en que su intento de adelantamiento no fue tan temerario como pudo parecer, pese a la gravedad del desenlace.

"Obviamente, si ves la caída, parece absolutamente espectacular, como algo fuera de lugar. Pero al final, no fue exactamente una maniobra loca, por así decirlo”, dijo Aldeguer a los medios, incluido Motorsport.com.

“Intentaba recuperar una posición con Pedro, que había salido mal de la curva 15; vi una oportunidad para meterme en la última curva, pero claro, al haber salido mal de ella, defendió su posición al final.

"Estábamos algo más de a mitad de la pista por el lado derecho, y sabemos que aquí en Qatar, si te sales de la trazada, es un poco una lotería. Así que no pude frenar la moto como me habría gustado. Tampoco frené tan tarde; diría que en realidad frenamos antes, sabiendo lo que teníamos delante.

“Pero claro, Pecco estaba tomando la curva con un radio mucho más amplio, preparando la salida, y ahí fue donde me lo llevé por delante. Intenté mirar y evitar ese contacto con la rueda delantera; estuvo muy justo, pero sí le golpeé.”

Bagnaia fue trasladado de inmediato al centro médico para una evaluación, donde las pruebas revelaron que se había fracturado dos huesos del pie derecho.

El italiano fue declarado no apto para el gran premio del domingo debido a las lesiones, mientras que su participación en las dos últimas rondas de la temporada en Portugal y Valencia sigue siendo incierta a la espera de una decisión sobre si será necesaria una operación.

Aldeguer reveló que había pedido disculpas tanto a Bagnaia como a Ducati, que lo emplea directamente como piloto oficial.

“Ante todo, me gustaría pedir disculpas a Pecco y al equipo”, dijo antes del gran premio. “Ya he vuelto al box y he intentado explicar el incidente con la mayor claridad posible."

Aldeguer sugirió que recibió reacciones dispares por parte de Ducati cuando fue al garaje del equipo para disculparse por el incidente.

“Bueno, al fin y al cabo, algunas personas entienden que esto son carreras y que cosas así pueden pasar, mientras que otras se lo toman de forma más personal”, dijo.

“Pero lo único que puedo hacer es disculparme e intentar evitar que esto ocurra en futuras carreras. Pero a veces eres tú quien lo hace, y otras veces te lo hacen a ti.”

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