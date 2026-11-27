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Alberto Puig, sobre el retiro de Marc Márquez: "No me sorprende, es la decisión correcta"

El exjefe de Marc dice que Márquez se retira mientras todavía puede rendir al nivel requerido

Richard Asher

Publicado: 27 nov 2026, 10:32

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El jefe de Honda en MotoGP, Alberto Puig, dice que el sorpresivo retiro de Marc Márquez es la decisión correcta para el 10 veces campeón mundial de motociclismo.

El director del equipo HRC, que trabajó con Márquez durante sus años exitosos en Honda -donde ganó seis de sus ocho coronas de MotoGP-, dijo que no le sorprendió que el español pusiera fin a su carrera tras su último campeonato.

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"Francamente, es la decisión correcta en el momento correcto", dijo Puig a la transmisión internacional inmediatamente después del anuncio. "Ganó otra vez el título que nadie esperaba. Será el más grande de todos los tiempos, seguro, y se irá a casa y todos lo recordarán siempre como el mejor piloto de la historia.

"Así que, si decidió tomar este camino, es porque entendió que no puede seguir rindiendo a este nivel. La gente que lo conoce no puede imaginar verlo correr SIN ganar, así que creo que es triste en cierto modo.

"Pero, por otro lado, es súper bueno. Tuvo una carrera súper larga y productiva, y no creo que volvamos a ver jamás a alguien como él".

Luego le preguntaron a Puig si le sorprendió el anuncio.

"No. Porque es un tipo muy inteligente y, aunque este tipo de decisión es muy complicada, Marc es lo que es no solo porque es un piloto rápido, sino también porque es una persona muy, muy inteligente. Normalmente este tipo de personas toma las decisiones correctas en el momento adecuado".

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: MotoGP

Consultado sobre qué legado dejaría Marc, Puig dijo que había poca necesidad de un análisis profundo.

"Lo que hizo está ahí. Se puede ver lo que hizo y la manera en que lo hizo, con todas sus lesiones y con su pasión por el deporte.

"Nosotros [Honda] estuvimos con Marc durante muchos años, pero lo que hizo es completamente irreal. A veces ni siquiera se lo puede comparar con otros grandes campeones".

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