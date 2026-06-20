Ai Ogura logra en Brno su primera pole position en MotoGP

Ai Ogura logró una sensacional pole position en la clasificación para el Gran Premio de la República Checa el sábado, demostrando que la velocidad que había mostrado antes durante el fin de semana era real.

No solo fue la primera pole position del piloto japonés, sino también su primera salida en primera fila de cualquier tipo. Conocido por remontar en carrera tras decepcionantes sesiones de clasificación, Ogura ahora se perfila como un claro favorito para la carrera.

El hombre de Trackhouse Aprilia compartirá la primera fila con las Ducati de Fabio Di Giannantonio (VR46) y Francesco Bagnaia, pero tuvo una ventaja significativa de más de dos décimas de segundo sobre los italianos.

Con el mercurio rozando los 30 grados al final de la sesión, era difícil sacar una segunda vuelta de los neumáticos. El líder del campeonato Marco Bezzecchi lo consiguió al final, sin embargo, subiendo hasta una respetable cuarta posición con la Aprilia oficial.

Saldrá junto a Marc Márquez, cuya sesión no salió del todo según lo previsto. Su vuelta inicial fue anulada por una advertencia de límites de pista, y luego fue superado claramente por su compañero de equipo Bagnaia en la decisiva segunda tanda.

Diogo Moreira siguió impresionando a bordo de la LCR Honda. Lideró la Q2 tras la primera tanda de vueltas, pero no pudo mejorar en su segunda salida desde boxes. Aun así, ocupará una impresionante sexta posición junto a Márquez.

Raúl Fernández, cuya condición física puede ser una incógnita para las carreras tras un episodio de apendicitis a principios de la semana, lidera la tercera fila por delante de Pedro Acosta (KTM) y Franco Morbidelli (VR46).

Jorge Martín (Aprilia) siguió teniendo dificultades de ritmo en comparación con los de cabeza, y saldrá 10º junto a Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) y Joan Mir (Honda).

Antes, Martín superó la Q1 con facilidad con una vuelta inicial que fue suficiente para imponerse a Morbidelli por dos décimas de segundo. Ninguno de los cuatro primeros mejoró sus tiempos en sus segundas tandas, lo que hizo que fuera una sesión sin mayores novedades.

Maverick Viñales fue el primero en quedarse fuera de la Q2 y se alineará 13º con la Tech3 mientras su futuro en el equipo satélite francés de KTM sigue siendo un tema candente.

Saldrá junto a Alex Márquez (Gresini Ducati), que no está al máximo de forma ni físicamente en su regreso a la competición tras su fuerte caída en Barcelona hace poco más de un mes.

Fabio Quartararo completará la quinta fila, el más rápido del discreto grupo de Yamaha.

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