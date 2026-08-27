Ai Ogura fue operado tras un accidente de entrenamiento en Japón

Ai Ogura se ha sometido a una cirugía en el pulgar que se rompió mientras entrenaba en Japón esta semana, ha anunciado el equipo Trackhouse MotoGP.

En un comunicado emitido el jueves, el equipo satélite de Aprilia reveló que Ogura fue operado por el reconocido cirujano ortopédico Dr Xavier Mir en Barcelona. El procedimiento consistió en insertar una placa en su pulgar izquierdo, donde se detectó la fractura.

Trackhouse añadió que el estado del piloto japonés será evaluado durante el próximo fin de semana antes de que los médicos puedan establecer un plan de rehabilitación.

El equipo dijo que era demasiado pronto para confirmar si estará en forma a tiempo para el Gran Premio de San Marino del 11 al 13 de septiembre.

Ogura, que actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato, ya ha sido obligado a perderse el Gran Premio de Aragón de este fin de semana debido a la lesión.

“El piloto de SuperFile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, se ha sometido a una cirugía esta mañana en Barcelona, España”, decía el comunicado. “Dr.Mir, quien realizó el procedimiento, ha informado de que la fractura del pulgar izquierdo de Ai ha sido fijada con una placa y se realizará una evaluación de su estado durante el próximo fin de semana antes de establecer un plan de rehabilitación.

“Aunque esperamos que Ai esté en condiciones de asistir al Gran Premio de San Marino, que comienza en 15 días, en esta etapa es demasiado pronto para confirmarlo.”

Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ogura estaba entrenando en un circuito cerca de Tokio durante el breve descanso tras Silverstone cuando se cayó de su moto. Posteriormente, los médicos detectaron una fractura en su mano y le aconsejaron perderse el GP de Aragón.

La decisión sobre su baja del evento español se anunció a última hora de la noche del miércoles, varias horas después de que el equipo confirmara su disponibilidad para el día de prensa.

La lesión llega al inicio de un período intenso en MotoGP y supone un golpe significativo para sus aspiraciones al campeonato.

Tras haber ocupado el segundo lugar en la clasificación durante el parón de verano, ya había caído al tercer puesto - a 37 puntos del piloto oficial de Aprilia y líder del campeonato Jorge Martin - después de su caída en Silverstone.

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