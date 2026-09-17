Ai Ogura es declarado apto para regresar a MotoGP en el GP de Austria

La etapa de Ai Ogura fuera de MotoGP llegará a su fin en el Gran Premio de Austria de este fin de semana en Spielberg.

El piloto japonés se fracturó el pulgar en un accidente de entrenamiento tras el Gran Premio de Gran Bretaña el mes pasado, y una cirugía antes de la posterior ronda de Aragón hizo que se perdiera tanto esa carrera como el Gran Premio de San Marino que le siguió.

Ahora, a la espera de un último control médico durante la sesión de entrenamientos libres del viernes en Austria, el personal médico de MotoGP ha dado luz verde a Ogura para reanudar su campaña a bordo de la Trackhouse Aprilia. Esto sigue a un "tratamiento intensivo de rehabilitación en Barcelona", según un comunicado del equipo.

Sin embargo, parece dudoso que el ganador del Gran Premio de Países Bajos pueda recuperar su condición de aspirante al campeonato.

Incluso antes de perderse estas dos últimas carreras, Silverstone había sido un fin de semana difícil en el que sufrió una inusual caída en carrera. Aun así, salió de Gran Bretaña en tercer lugar en la clasificación, a unos razonables 37 puntos del líder Jorge Martín. Pero la ausencia de Ogura en Aragón y San Marino significa que llega a Austria a 71 puntos del liderato y sexto en la tabla de puntos.

Ai Ogura tuvo una caída en el GP de Gran Bretaña. Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

El déficit no solo casi se ha duplicado, sino que Marc Márquez ahora comparte el liderato con Martín. El vigente campeón parece estar tomando verdadero impulso a medida que la temporada entra en su tercio final, lo que convierte alcanzarlo en una perspectiva desalentadora para un perseguidor lejano.

Aunque Ogura espera algo de dolor este fin de semana, regresa sobre la base de que el pulgar se ha recuperado lo suficiente como para que el riesgo de sufrir más daños sea bajo, al menos en comparación con lo que habría supuesto correr en San Marino el fin de semana pasado.

"Mientras me mantenga sobre la moto, seguro que tendré que lidiar con el dolor igualmente sobre la moto, pero no hay posibilidad de que lo empeore", dijo Ogura a los medios en Austria el jueves. "Hay cierto riesgo [si] me caigo, pero mucho menor que hace una semana".

Trackhouse estará encantado de tener de vuelta a Ogura tras dos fines de semana decepcionantes en los que su compañero de equipo Raúl Fernández no logró alcanzar el nivel de Silverstone, donde ganó el gran premio.

El piloto de pruebas de Aprilia Lorenzo Savadori sustituyó a Ogura en Aragón, mientras que el equipo alineó solo a Fernández para la carrera de San Marino en Misano.