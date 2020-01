Agostini: "Ya no me piden entradas para ir a ver a Rossi"

Giacomo Agostini fue el mejor piloto de su época y, posiblemente, el mejor de la historia a tenor de los 15 títulos de campeón del mundo que acumuló a lo largo de su carrera.

Durante años, el récord del italiano se vio amenazado por su compatriota Valentino Rossi, que fue capaz de sumar nueve coronas entre 1997 y 2009. Sin embargo, el #46 no ha podido ganar ningún campeonato en los últimos 10 años, lo que dio un respiro al récord del gran Ago.

La amenaza, sin embargo, vuelve ahora de la mano de Marc Márquez, quien suma ya ocho coronas, y con solo 26 años nadie descarta que pueda llegar a la mítica cifra de Agostini, aunque para ello necesita, como poco, siete temporadas.

Mientras eso sucede Agostini seguirá siendo el número 1, y lo que está claro es que no se vislumbra la más mínima posibilidad de que en los próximos 20 o 30 años exista un piloto italiano que lo iguale.

Quizá por eso, Agostini se decidió, finalmente, a crear un museo con todos sus trofeos, más de 350, en Bergamo, su ciudad natal, donde además se pueden ver los cascos que utilizó durante su carrera, así como algunas de las motos con las que fue campeón.

El ex piloto ha estado promocionando este nueva exposición y concediendo algunas entrevistas en las que ha hablado sobre la actualidad de MotoGP, de Yamaha, de Márquez y, también, de Valentino, desvelando una anécdota familiar que utiliza de baremo respecto a la renovación, o no, de Il dottore.

“En mi familia ya no me piden entradas para ir a ver a Rossi, y eso es algo malo”, asegura Agostini en unas declaraciones a la web francesa paddock-gp.com.

“Tengo un familiar que es un enamorado de Valentino, cada año le preparo unas entradas para que vaya al Gran Premio de Italia, pero este año me dijo: ‘Giacomo, no me prepares nada, no quiero ir'. Y le pregunté los motivos: ‘porque Valentino no gana’, me dijo”.

“Está enamorado de Rossi, pero no es feliz. Ahora los tifosi de Valentino no están contentos porque no gana”, asegura el 15 veces campeón del mundo.

