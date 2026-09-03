Adelaida será "uno de los circuitos más seguros", según MotoGP

El Mundial de MotoGP ya se prepara para el cambio de sede del Gran Premio de Australia. El mítico y querido circuito de Phillip Island dirá adiós tras su edición de 2026 para que, a partir del próximo curso, la caravana del campeonato viaje a Adelaida, pista que ya acogió a la Fórmula 1 en los 80 y en los 90, y que el pasado domingo se presentó en sociedad con una nueva configuración y tras una inversión de 60 millones de euros.

Lo cierto es que había muchas dudas al respecto de este nuevo trazado, al tratarse de un circuito urbano históricamente. Cuando se anunció la marcha de Phillip Island a Adelaida, no fueron pocos los que levantaron la voz, preguntándose si sería lo suficientemente seguro, en cuanto a cercanía con los muros y escapatorias, para las MotoGP actuales.

Tras verse los renders de cómo quedará la pista. e incluso un vídeo generado por Inteligencia Artificial que simula cómo será una vuelta a Adelaida, entre los pilotos y entre algunos aficionados se ha generado más tranquilidad, al comprobarse que no será un circuito urbano tipo Mónaco, sino un trazado al uso, aunque no permanente, dentro de una ciudad.

Una vez que Adelaida fue presentado, el nuevo Director General Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), Carlos Ezpeleta, atendió a los medios de comunicación concentrados en MotorLand Aragón, entre los que estaba Motorsport.com. El dirigente español remarcó la importancia de haber presentado al fin un primer vistazo a lo que tienen planeado para el circuito australiano.

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"Era súper importante para nosotros poder publicar estas imágenes", empezó diciendo, sobre el vídeo y las fotografías. "Lo primero es que no son solo imágenes de IA creadas al azar, es un cálculo computacional muy exacto de cómo se han hecho las cosas. Estoy muy agradecido a la FIM y a todas las personas que han hecho este trabajo, guiadas también por Loris Capirossi en la parte más deportiva. Y el resultado yo creo que es indudablemente espectacular, todo el mundo que lo ve".

"Tener un circuito con todas las medidas de seguridad que queremos en MotoGP 2027, en el centro de una ciudad así, va a ser realmente espectacular. Hemos hecho un trabajo súper largo con el gobierno de Australia del Sur, y estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que era importante también tranquilizar a los pilotos, que ellos vieran que sería un circuito normal. Las escapatorias están calculadas, está todo bien. Ahora, queda el trabajo hasta el mes de noviembre del año que viene. Pero estamos muy contentos con el resultado", siguió.

De esta manera, Adelaida pasará a continuar con los preparativos para el GP de Australia de 2027, que aunque no tiene una fecha confirmada, será en fechas similares a las habituales en Phillip Island (octubre-noviembre, durante la gira asiática del calendario).

Cuestionado sobre si habrá entrenamientos de MotoGP previos a la cita, Ezpeleta lo negó y reafirmó la seguridad del trazado: "No, en principio. Va a haber mucha visita, pruebas aisladas. Pero el circuito se acabará pocas semanas antes del gran premio. Adelaida será uno de los circuitos más seguros del calendario. Las escapatorias estarán calculadas, mediante una herramienta que desarrollamos hace 6 años, junto a la Universidad de Padova (Italia). Están cuantificadas en cuanto a la velocidad relativa prevista. Con el promotor, incluso hemos podido introducir escapatorias de asfalto en las dos curvas más rápidas del trazado, la 2 y la 3, para que los pilotos ralenticen antes de llegar a la grava".

"El circuito mide 4,170 km, creo, y hay unos 2 kilómetros que son para el tráfico rodado normal. La mayoría son 3 rectas largas, con 2 curvas. Y las curvas en sí están fuera del uso del tráfico. Lo que se ha tratado es de intentar usar esas vías como escapatoria, que hacen falta crearlas donde había espacio", siguió, al respecto de si hay alguna parte del circuito que después de los GP se vaya a usar para el tráfico normal.

Según Ezpeleta, los pilotos de MotoGP han quedado contentos con el resultado de Adelaida después de mostrarles cómo será el pasado jueves: "Sus sensaciones fueron muy buenas, la verdad. Súper positivas. Por mucho que en febrero les enseñásemos planos de forma convencional, con todas las escapatorias, los trazados han cambiado bastante. Y se ha hecho un estudio muy extenso del impacto en los árboles, de mejorar el parque para la comunidad".

"Entonces, el circuito ha derivado desde donde estaba hasta lo que hay ahora. Pero incluso con los planos y tal, no ayudaba tanto a los pilotos como ver el vídeo que ha salido hoy [el pasado domingo]. Lo enseñamos el jueves, y hubo sonrisas, hay una buena expectativa. Yo creo que los pilotos no sabían qué esperar, y tampoco esperaban, desde el punto de vista deportivo, disfrutar del trazado tanto como que lo que han visto. He visto sus reacciones grabadas, las sacaremos esta semana. Y ha sido súper positivo".

Con este movimiento, MotoGP dirá adiós a Phillip Island. Ezpeleta hizo hincapié en el por qué del cambio: "Philip Island pequeño no es. Se debería ver todo lo bueno de Adelaida sin tener que achacarlo a limitaciones que tenga Philip Island. Está claro que tiene varias, pero Adelaida lo que tiene es un potencial de evento que es diferente a cualquier otro del mundo para nosotros".

Circuito de Adelaide Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Yo, como amante de MotoGP. he visto todas las carreras de Philip Island. Sé que las ha habido muy buenas. Pero también he estado muchas veces en habitaciones con muchos pilotos diciendo, 'este domingo no se puede correr'. La gente se olvida de eso, solo se acuerda de 2015 y de 2022, pero no de 2023, de 2024, de una carrera cancelada, de un canguro, de Aleix Espargaró diciendo que 'este circuito no es para MotoGP'. Todos los apasionados se olvidan de eso".

"Está claro que en Adelaida esperemos no tener esos problemas. Agradecemos muchísimo a Philip Island todos estos años, porque es un sitio increíble. El trazado cuando hace sol, 25 grados, es increíble para todos. Pero cuando nos despertamos por la mañana, y llueve de lado y hace 10 grados, y llaman los pilotos y dicen que no se puede correr, eso tampoco mola tanto. En Phillip Island hay cosas que simplemente no se pueden mitigar. Las carreteras, la acomodación en la isla, los hoteles, la distancia con Melbourne... El circuito en sí podría haberse desarrollado, y el gobierno tenía un plan para hacerlo".

Cabe recordar que uno de los aspectos que más polémica ha generado con las obras que se deben llevar a cabo en Adelaida es el medioambiental. La construcción implicará la tala de 42 árboles considerados 'relevantes', además de la de otros 335 que el gobierno local ha clasificado como "regulados, no regulados, invasores, muertos o en mal estado".

Ezpeleta valoró esta cuestión: "El tema medioambiental ha estado en el centro de cómo se ha diseñado la pista. Se introdujeron todos los árboles que había en el parque en los planos del circuito. Luego, se han hecho cálculos de cómo se podía modificar la pista, de manera que fuera segura. El número de árboles afectados se va a multiplicar en ratios de 10 a 1 en el parque en sí [se plantarán 10 árboles por cada uno que se tale]. O sea, va a haber un impacto, pero se va a mitigar. Y luego el parque en sí se va a abrir, el circuito no afectará al uso del parque durante muchos meses al año. No nos escondemos: va a haber árboles que se tengan que talar y que se tengan que transplantar. Pero será un número muy reducido. Y el número total de árboles en el parque se va a incrementar", cerró.