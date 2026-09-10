Pedro Acosta revela por qué Marc Márquez “debería ganar” el título de MotoGP 2026

Pedro Acosta considera que el estado de forma actual de Marc Márquez y la composición del calendario lo sitúan como el piloto mejor posicionado para conquistar el título de MotoGP de 2026.

De cara al Gran Premio de San Marino de este fin de semana, Márquez —piloto oficial de Ducati— ocupa la segunda posición en la clasificación de pilotos, a solo 19 puntos del líder del campeonato y rival de Aprilia, Jorge Martín.

Aunque el rendimiento del vigente campeón mundial ha experimentado fluctuaciones importantes, ha ganado seis de las últimas seis carreras, recortando así una desventaja que llegó a superar los 100 puntos.

Tras el nuevo doblete logrado por Márquez en Aragón, Acosta afirmó que el piloto de Ducati debería considerarse ahora el favorito al título, dado que el calendario restante juega en gran medida a favor de sus puntos fuertes.

"La cuestión es que Marc ha recuperado tantos puntos que ya está ganando mucho impulso esta temporada", comentó Acosta, quien el próximo año será compañero de equipo de Márquez en Ducati.

"Tiene por delante circuitos que se adaptan muy bien a él. A excepción de Indonesia, no creo que haya ninguno donde no haya ganado. De todas las carreras que quedan, esa y Portimao podrían resultarle complicadas; creo que nunca ha terminado una carrera allí.

"Y, aunque no retiren Catar del calendario, él sigue ganando impulso; incluso en sus días menos buenos, logra sumar puntos en todas partes".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Márquez ha aprendido a gestionar las carreras a largo plazo tras más de una década en la élite del motociclismo, Acosta señaló que su compatriota aún sabe ser agresivo cuando es necesario, poniendo como ejemplo el adelantamiento a Bezzecchi en la primera vuelta que le valió la victoria en la carrera al sprint de Aragón.

"En el momento en que Marc tenga que apretar, lo hará, tal como hizo en la primera curva de Aragón", afirmó. "Así que preveo una carrera muy reñida hasta el final, pero Marc es quien tiene más experiencia. Él debería ganar este Mundial".

En consecuencia, el piloto de 22 años aún podría restar puntos a los aspirantes al título mientras sigue buscando su primera victoria en MotoGP.

Acosta señaló dos circuitos en los que espera que KTM sea especialmente competitiva durante la recta final de la temporada.

"Normalmente somos bastante rápidos en Japón", comentó. "Si miramos Asia en conjunto, somos bastante competitivos en todos los circuitos, salvo en Phillip Island, donde suelo tener dificultades.

"Pero, al final, tenemos que intentar lograr consistencia en el apartado mecánico y, después, tratar de mejorar el rendimiento.

"De momento estoy contento, porque somos mucho más constantes en cuanto a fiabilidad y no estamos teniendo problemas. Así que ya hemos cumplido con lo primero; ahora toca intentar ganar rendimiento".