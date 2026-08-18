Pedro Acosta: "Márquez está en el tramo final y yo, comenzando"

Pedro Acosta cumplió el pasado mes de mayo 22 años, 11 menos de los que tiene el que será su vecino de taller en la escudería de las motos rojas a partir del momento en que se suba a la Desmosedici por primera vez.

Será en el test que se llevará a cabo el 1 de diciembre, dos días después de que concluya este curso y, con él, la relación del español con KTM; una alianza de seis años que, a la espera de lo que ocurra de ahora hasta entonces, habrá dejado dos títulos de Moto3 (2021) y Moto2 (2023).

Junto a esos logros, una sensación agridulce, la de no haber podido luchar por la corona de MotoGP, el objetivo que llevó al piloto de Murcia a cerrar ese capítulo como buque insignia de la compañía austríaca, para subirse al tren que maneja Márquez, referencia indiscutible del campeonato y a quien una gran mayoría etiqueta como el mejor de todos los tiempos.

Un desafío tremendo que, según Acosta, merece encararlo de forma serena, sin prisas y tampoco expectativas a corto plazo que puedan derivar en ansiedad, primero, y frustración, después.

"No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy comenzando la mía", declaraba Acosta, hace unos días, durante una entrevista en profundidad concedida a Autosport/Motorsport.com, y que estará disponible en los próximos días.

En ella, el corredor del Puerto de Mazarrón repasa el proceso mental que le ha llevado a romper su vínculo con la compañía de Mattighofen, una vez llegó a la conclusión de que el sueño de celebrar el título con ella no parece factible ni a corto, ni tampoco a medio plazo. A pesar de ello, el #37 tiene muy claro que aterrizará en un garaje del que Márquez se ha hecho dueño y señor por méritos propios, y donde el actual campeón se encuentra como en casa.

"Marc conoce a todo el mundo en la fábrica, y yo necesitaré tiempo para adaptarme a un taller completamente italiano, después de pasarme seis años en KTM. Estoy ante un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión", subraya Acosta, que ha proyectado su llegada a estructura de Borgo Panigale en dos etapas, coincidiendo con los dos años que de momento tiene firmados por contrato.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: MotoGP

"Por suerte estaré allí, al menos, dos años. Así que tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo", avisa el murciano, actualmente séptimo en la tabla general, en la que se encuentra a 77 puntos de Jorge Martín, el líder, y 37 por detrás de Márquez, que marcha el cuarto.

A pesar de esa imagen de irreverencia que exhibe, Acosta adopta una postura de perfil bajo cuando se le pide que valore su fichaje por la compañía que acumula los últimos cinco títulos de la categoría de las motos pesadas, que ha apostado por él a pesar de no haber conseguido todavía encaramarse al escalón más alto en una carrera de la categoría de las motos pesadas.

Su bagaje en los dos años y medio que lleva en la clase reina lo configuran 13 podios, dos pole y tres vueltas rápidas, unas estadísticas discretas pero muy por encima de las de cualquiera de sus colegas en KTM. "Estoy muy agradecido a Ducati por dejarme formar parte de su proyecto, a pesar de no haber ganado todavía una carrera en MotoGP", zanja Acosta.

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