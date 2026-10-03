La bronca de Pedro Acosta tras "perderlo todo" por el error de Alex Marquez en la sprint de Motegi

Pedro Acosta ha criticado a Alex Márquez después de que el piloto de Gresini Ducati se llevara por delante tanto al de KTM como a Fabio Di Giannantonio en la primera vuelta de la carrera sprint de Motegi el sábado.

El incidente puso un rápido final a otro día prometedor para Acosta, que había salido en primera fila en el sprint tras lograr su primera victoria en un gran premio en Austria el mes pasado.

Los comisarios coincidieron en que el accidente fue culpa de Márquez, y le han impuesto una doble penalización de vuelta larga en el Gran Premio de Japón de mañana.

Acosta dijo que el intento de Márquez de avanzar en la curva 3 fue optimista a esas alturas de la carrera, y que además le privó de la oportunidad de reducir la brecha de puntos con Marco Bezzecchi, que ocupa el tercer puesto en el campeonato.

"Las carreras son así, pero es verdad que fue un movimiento temprano," dijo Acosta. "Bastante temprano para intentar conseguir un podio, ya sabes.

"Teníamos la oportunidad de intentar hacer podio. Después de ver el ritmo que estaba mostrando Marc, quizá una victoria [no era realista]. Pero, de todos modos, era un buen día para un podio.

"Creo que era un buen día para recuperar puntos a Marco. Y en tres curvas lo perdimos todo por esto, sí."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta y Alex Márquez tienen un historial de encontrarse en pista. En Assen el año pasado, ambos engancharon los manillares, lo que provocó una lesión a Márquez. Y hace dos carreras, en Misano, Márquez le hizo un gesto obsceno a Acosta mientras ambos luchaban en el GP de San Marino.

También fue Acosta contra quien chocó Márquez en su terrible accidente en el GP de Cataluña en mayo, aunque aquel incidente se debió exclusivamente a un fallo mecánico en la KTM.

Di Giannantonio, que entró cojeando en el centro de prensa después de la carrera como consecuencia del golpe recibido en el incidente, tampoco quedó impresionado con Márquez, pero no quiso entrar a comentar sobre su compañero de equipo en KTM para 2027.

"Pregunten a Alex," dijo cuando le consultaron qué había ocurrido en el incidente. Cuando le dijeron que Márquez no iba a hablar con la prensa después del sprint, un sarcástico Di Giannantonio simplemente dijo: "Claramente..."

Aunque no compareció ante los medios, Márquez emitió un comunicado en el que aceptaba la responsabilidad y el castigo.

"Un mal día, de esos en los que quieres pasar página pero también aprender de la experiencia," decía el texto. "Cometí un error en la curva 3 al intentar adelantar en la primera vuelta. Por desgracia, me caí y me llevé por delante a otros dos pilotos, que es la parte que más me molesta.

"Así son las carreras, pero duele cuando ocurre algo así. Tenemos que seguir adelante y aprender de ello. Tengo una doble penalización de vuelta larga para mañana, y está totalmente justificada. Mañana intentaremos darlo todo; será un nuevo día."