MotoGP

Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir

La carrera de Pedro Acosta en Indonesia se vio completamente alterada por el limite en la presión del neumático delantero, un problema que el español cree que tiene un "sencilla" solución para todos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 13 oct 2026, 18:03

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP introdujo en 2023 un cambio en su reglamento técnico, obligando a los pilotos a estar un tiempo mínimo en carrera por encima de una presión determinada. Ahora mismo, la regla indica que se debe mantener la presión de la rueda delantera por encima de 1,80 bar (1,68 atrás) durante el 60% de las vueltas en las carreras de gran premio; y el 30% en las sprint, con sanciones por incumplimiento de 16 y 8 segundos, respectivamente.

Michelin, el proveedor único de neumáticos de la la clase reina, desarrolló un sistema para, durante las carreras, monitorizar la presión de los neumáticos y, después de la prueba, poder aplicarse sanciones a los pilotos que incumplan la norma.

El pasado domingo, sin ir más lejos, Maverick Viñales fue castigado con 16 segundos por no mantener la presión mínima durante el tiempo establecido. El del piloto de Tech3 fue un castigo sin efecto, ya que acabó último.

Sin embargo, no poder mantener la presión del neumático un mínimo de tiempo castigó a varios pilotos en Mandalika, entre ellos a Jorge Martín, el sábado, y a Marc Márquez y Pedro Acosta, el domingo.

Estos dos últimos se pasaron media carrera adelantándose y dejándose adelantar, para poder ir detrás del otro y que la presión subiera. El resultado fue que ralentizaron tanto la marcha que en las últimas vueltas llegó Ai Ogura y los superó en la meta.

El sábado, Martín tuvo un problema similar, salía quinto en parrilla y preparó la presión del neumático con la idea de que iba a ir detrás de otros pilotos, por lo que la presión iba a esta arriba del mínimo. Sin embargo, en la primera curva, el de Aprilia se vio primero , con aire limpio por delante, y después de ocho vueltas tuvo que esperar a Márquez, que venía detrás, para dejarle pasar y que la presión subiera.

El chivato en el display de la moto del madrileño le marcó que estaba fuera de la ley hasta el último giro de la sprint y cuando quiso recuperar, no solo no pudo, sino que perdió dos posiciones al irse algo en una frenada. Marc ganó y se puso líder del Mundial, aunque al día siguiente el madrileño recuperó el primer puesto de la general.

Acosta aporta una solución

"La norma de la presión es la tontería más grande del campeonato", dijo el domingo Acosta después de tener que dejar pasar, hasta tres veces, a Márquez teniendo mucho más ritmo que el de Ducati. "No puedes estar luchando por el título y que te pase eso", recordó el murciano el problema de Martín el sábado.

"El futuro no se puede prever, y decidir qué presión poner en los neumáticos te obliga a ello. Si la pones muy alta la moto no va y si la pones baja corres el riesgo de que te sancionen y tienes que hacer estas cosas (dejarte adelantar)", argumenta el de KTM hablando con Motorsport.com en Mandalika el domingo.

Pedro Acosta y Marc Márquez se dejaron pasar uno al otro varias veces el domingo debido a las presiones de los neumáticos

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para Acosta hay una solución que podría ser más práctica y evitaría este tipo de siutaciones.

"Si todos tuviéramos una presión estándar, y que fuera la misma en la parrilla, seria más fácil. Lo de ir muy altos es hasta peligroso". De esta manera, Michelin podría establecer un rango de aire en la rueda delantera antes del inicio de la carrera, "y comprobar en parrilla que todos lleven la misma presión, eso se hace en un momento, y luego ya te olvidas y puede dedicarte a solo intentar ganar", considera el 37.

Con Pirelli no pasará

Uno de los motivos por los que MotoGP no está preocupado ahora mismo por este tema es porque la llegada de Pirelli en 2027 como suministrador único en lugar de Michelin, evitará que estas situaciones sucedan.

Motorsport.com habló con Giorgio Barbier, Director de Competición de Motos de Pirelli, el pasado mes de julio, después de que Joan Mir (Honda) perdiera por culpa de la presión del neumático delantero el podio en el GP de los Países Bajos.

Barbier explicó que Pirelli mantendrá la norma de las presiones a partir de 2027. "Debemos tener mucho respecto por el actual suministrador de MotoGP (Michelin). Si después de once años ha construido una regla, junto a Dorna, porque piensa que girar a presiones bajas puede constituir un peligro, yo no puedo decir que ese peligro no existe. Porque aún no conozco las MotoGP a fondo", dijo entonces.

Sin embargo, el ejecutivo italiano argumenta que "con nuestros neumáticos tenemos una ventana de trabajo de presiones bastante amplia. Cada piloto puede elegir. El comportamiento del neumático no cambia demasiado entre una presión y otra", dando a entender que con Pirelli no habrá problemas con la presión de los neumáticos ni habrá sanciones a pilotos horas después de acabar una carrera: "Eso no lo podemos seguir viendo", zanja.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Di Giannantonio acabó octavo en Mandalika pese a un agujero en el neumático delantero

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Los pilotos responden a las sanciones en MotoGP por no ir a eventos con los aficionados



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



1 d



Los pilotos responden a las sanciones en MotoGP por no ir a eventos con los aficionados





Marc Márquez califica de "redondo" su GP de Indonesia



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Marc Márquez califica de "redondo" su GP de Indonesia





MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales

More from

Pedro Acosta





Acosta sufre en Motegi: un fallo “extraño” lo hunde al séptimo tras saborear la gloria



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



7 d



Acosta sufre en Motegi: un fallo “extraño” lo hunde al séptimo tras saborear la gloria





Acosta le dijo a KTM que quiere vencer a Marc Márquez con la misma moto en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



12 d



Acosta le dijo a KTM que quiere vencer a Marc Márquez con la misma moto en MotoGP





KTM, en plena crisis del sector y para Pit Beirer, tras la quiebra, "la peor época"



MotoGP



MotoGP 13 d



KTM, en plena crisis del sector y para Pit Beirer, tras la quiebra, "la peor época"

More from

KTM





Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



4 d



Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado





MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



5 d



MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión





Crisis de neumáticos en MotoGP en Japón: Michelin prohibe el neumático blando para la carrera



MotoGP



MotoGP



GP de Japón



10 d



Crisis de neumáticos en MotoGP en Japón: Michelin prohibe el neumático blando para la carrera

Últimas noticias





Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir



MotoGP



MGP MotoGP



Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir





Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"





Jack Harvey, piloto y parte de las transmisiones de IndyCar, anuncia su diagnóstico de cáncer



IndyCar



Indy IndyCar 2 h



Jack Harvey, piloto y parte de las transmisiones de IndyCar, anuncia su diagnóstico de cáncer

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete