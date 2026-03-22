MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Brasil en Goiania (Live Timing)
Sigue en vivo y en directo, en este enlace, la carrera del domingo del GP de Brasil de MotoGP 2026, con Live Timing, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Y TAMBIÉN CAÍDA DE MIR! Cuando iba séptimo. En la curva 4.
Pues Pecco se va de Brasil con un cero dominical...
¡CAÍDA DE PECCO BAGNAIA!
Cuidado con el tirón que está dando Martín, +0.5 sobre Diggia y se queda a 1.7 de Bezzecchi.
El Top 15 lo completan Alex Márquez, Mir, Ogura, Zarco, Aldeguer, Bagnaia, Fernández, Rins, Marini y Moreira.
Márquez cuarto, 6 décimas sobre Acosta
¡Vuelta 9! Bezzecchi, +1.8 sobre Martín, que ha rebasado a Di Giannantonio.
¡Y BEZZECCHI SE VA POR 1.9 SEGUNDOS!
¡DI GIANNANTONIO Y MARTÍN DELANTE DE MÁRQUEZ!
Taramasso, de Michelin, en DAZN: "El neumático está previsto para hacer toda la carrera. El piloto sale con duro - medio para eso. Tiene gasolina para eso. Pero la reducción de la carrera ha sido una sorpresa para mí. Parece que en la curva 11, después de Moto2 y Moto3, el asfalto se rompe, se degrada. Ha sido una decisión de Liberty/Dorna y de IRTA"
¡Vuelta 5!
¡Martín rebasa a Acosta y se coloca cuarto!
Confirmado: las 4 Yamaha con goma blanda trasera, como Acosta, Viñales y las dos Honda oficiales.
Diggia tercero, delante de Acosta, Martín, Alex Márquez, Mir, Zarco, Ogura, Aldeguer, Rins, Quartararo, Bagnaia y Toprak.
Dos vueltas completadas. 1:18.8 de Márquez, vuelta rápida, 4 milésimas más rápido que Bezzecchi, que se ha ido por 0.5 segundos.
¡DI GIANNANTONIO COMETE OTRO ERROR Y MÁRQUEZ LE PASA!
¡Caída de Miller por detrás!
Todos los pilotos están con duro - medio, menos Acosta, Mir, Quartararo o Toprak Razgatlioglu, con blando trasero.
¡BEZZECCHI SE COLOCA PRIMERO! Diggia segundo, Márquez tercero, Acosta quinto tras montar la goma blanda a última hora.
¡¡¡COMIENZA LA CARRERA DE MOTOGP EN BRASIL!!!
Esto va a empezar...
¡Y comienza la vuelta de calentamiento!
Como os veníamos contando, la degradación es una preocupación para todos, hace mucho calor, más de lo esperado, y hay riesgo de que el neumático no aguante 31 vueltas.
Parece que la reducción viene por petición de Michelin, decisión tomada en la misma parrilla.
¡¡¡ÚLTIMA HORA!!! A cinco minutos de la carrera, SE REDUCE LA DURACIÓN. Serán 23 vueltas, 8 menos de las previstas.
Casi 150.000 espectadores en Goiania durante todo el fin de semana, según han informado los organizadores del gran premio.
Suena el himno nacional de Brasil en Goiania.
¡11 minutos!
Pablo Nieto: "Hay que tener mucho cuidado con los dos neumáticos hoy, y ver al final. Con el trasero no creo que haya problema, con el delantero, cuando aprietas y con los rebufos, va cogiendo temperatura. Tampoco hay muchos puntos de adelantamiento, es de esperar a que algún piloto cometa algún error".
Un dato: si Marc Márquez gana hoy, logrará sus 100 victorias en el Mundial. Una cifra redonda que le pondrá a 15 de Valentino Rossi.
Acosta comenta esto porque ayer los pilotos ya sufrieron notablemente con el neumático delantero, por más que todos montaron el duro. Hoy, opción obligatoria, pero tendrán que completar nada menos que 31 vueltas...
Acosta, en DAZN: "Seguramente sea la carrera más difícil del año. Más que la goma media trasera, la que sufrirá será la delantera. Veremos cómo nos las arreglamos".